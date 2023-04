E-Distribuție investește 50 de milioane de lei într-o stație de transformare și în rețele de medie tensiune în nordul Timișoarei

E-Distribuție Banat a finalizat construcția unei stații de transformare noi, în valoare de 23,59 milioane de lei, în comuna Dumbrăvița, lângă municipiul Timișoara, în beneficiul a peste 5.300 de clienți, într-o zonă în plină dezvoltare. Stația este una dintre cele mai performante din sistemul românesc de distribuție a energiei electrice. Alte 27 de milioane de lei vor fi investite în rețelele de medie tensiune conectate la stația de transformare, valoarea totală a proiectului ridicându-se la peste 50 de milioane de lei.

Noua stație are o capacitate totală de 50 MVA (Mega Volt Amper), asigurată de două transformatoare 110/20 kV, și va alimenta, după finalizarea integrală a rețelelor de medie tensiune, consumatorii casnici și industriali din zona aflată în nordul municipiului Timișoara, precum aeroportul internațional Traian Vuia, centre comerciale, hale de producție, centre logistice etc.

Beneficiile majore aduse de noua stație și de viitoarele rețele de medie tensiune constau în creșterea capacității rețelei de distribuție și a nivelului de siguranță în alimentarea utilizatorilor casnici și non-casnici existenți în zona deservită, conducând astfel la îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție. Noua stație permite, în funcție de ritmul de dezvoltare din zonă, creșterea capacității până la 80 MVA, astfel făcând posibil un număr mai mare de racordări la rețeaua de distribuție și un consum mai ridicat de energie electrică, pentru alte aproximativ 4.500 de locuințe sau peste 30 de clienți industriali.

”Stația de transformare de la Dumbrăvița este un proiect deosebit de important care susține eforturile noastre constante de digitalizare și creștere a rezilienței rețelelor de distribuție, cu scopul de a ne atinge țintele de decarbonizare și electrificare, toate în beneficiul clienților. Investiția semnificativă în acest proiect reflectă viziunea și angajamentul nostru de a susține dezvoltarea acestei zone. Proiectul va aduce beneficii semnificative pentru această comunitate, îmbunătățind calitatea serviciului de distribuție și siguranța în alimentarea cu energie electrică, și oferind posibilități suplimentare de conectare la rețeaua electrică a noilor consumatori”, a declarat Monica Hodor, directorul general al companiilor E-Distribuție.

Stația este alimentată din linia electrică de înaltă tensiune (110 kV) din apropiere, racordul fiind făcut printr-o linie electrică subterană, și este introdusă în sistemul Telecontrol al companiilor E-Distribuție, ceea ce permite operarea și efectuarea manevrelor de la distanță, din dispecerat, reducând timpii de intervenție și îmbunătățind calitatea serviciilor.

Stația este dotată cu transformatoare noi, cu pierderi reduse, conform standardelor europene, 22 de celule cu protecții de ultimă generație, cu posibilitatea de extindere pentru încă 12 celule la care se pot conecta atât producatori, cât și consumatori. O parte dintre echipamentele de 110 kV sunt produse în România, iar instalațiile noi sunt compacte, cu eficiență sporită, consum propriu redus și riscuri minime pentru mediu. În acest scop, pentru racordul de la transformatoarele de putere (110/20kV) la celulele de medie tensiune, s-a fost folosit material izolant termocontractabil pentru a proteja, în același timp, barele de medie tensiune și fauna din zonă.

Pentru a asigura un nivel ridicat de eficiență energetică a stației, clădirea a fost izolată termic, iluminatul este asigurat prin corpuri de iluminat cu LED, iar pe terenul de protecție și siguranță vor putea fi instalate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului propriu tehnologic și pentru reducerea emisiilor de CO2.

De asemenea, E-Distribuție susține formarea profesională a viitorilor ingineri, prin organizarea de vizite ale studenților de la facultățile de profil, împreună cu profesorii lor. Un număr de 60 de studenți si profesori de la Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică a Universității Politehnica Timișoara au vizitat deja stația din localitatea Dumbrăvița, astfel că tinerii au avut ocazia de a se familiariza cu cele mai moderne tehnologii din domeniul stațiilor și rețelelor electrice.

Din 2005, E-Distribuție Banat a realizat investiții de peste două miliarde de lei în modernizarea și digitalizarea rețelei electrice, în retehnologizarea stațiilor și posturilor de transformare și în înlocuirea echipamentelor de măsurare, cu impact direct asupra capacității rețelei de a distribui energie noilor consumatori și de a îmbunătăți gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranță a clienților. Companiile E-Distribuție au derulat, de la începerea activității în țară până în 2022, proiecte de investiții în valoare totală de aproape 7,5 miliarde de lei, cea mai mare parte în digitalizare, în retehnologizarea stațiilor și posturilor de transformare și în modernizarea rețelei de distribuție.

Carlo Pignoloni, CEO și Country Manager Enel România:

”Acesta este un proiect important pentru E-Distribuție Banat, de mare amploare, care va deservi clienții din zonă, atât cei actuali cât și cei viitori. Această nouă stație de transformare este unul dintre pașii pe care România, la fel ca Europa, îi face pe calea electrificării.

Electrificarea, adică utilizarea energiei electrice ca principală sursa de energie, este singurul mod sustenabil de a ne dezvolta. Am văzut în ultimii ani că dependența de combustibilii fosili poate duce la crize ale prețurilor energiei, cu efecte economice nefaste asupra întregului continent. Când va trece această criză, nu trebuie să uităm cauzele care au generat-o.

Soluția este folosirea electricității din surse regenerabile în cât mai multe activități, atât economice, cât și la nivel casnic si individual – pentru răcirea și încălzirea locuințelor, pentru prepararea alimentelor, pentru transport și așa mai departe, mai ales în contextul urbanizării din ce în ce mai pronunțate în toată Europa. Energia regenerabilă reduce dependența de combustibilii fosili prevenind astfel fluctuațiile de prețuri de genul celor pe care le-am resimțit recent. Pentru acest lucru, rețelele de distribuție de electricitate au un rol din ce în ce mai important, și mă refer aici la rețelele viitorului, digitalizate, capabile să susțină tranziția energetică, să integreze sursele regenerabile de energie, inclusiv cele de la nivelul micilor producători, dar și nole tipuri de consum.

Poate părea ceva îndepărtat dar de fapt se întâmplă deja. România are deja rate importante de creștere ale capacităților de producție instalate la prosumatori, numărul de mașini electrice sau electrificate este în creștere. Nu este întâmplător că Enel a instalat în urmă cu câțiva ani prima noastră stație rapidă de încărcare pentru vehicule electrice chiar la Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara. Exista cerere pentru acest serviciu așa că noi am răspuns. Acest lucru arată că decizia clienților poate influența evoluția sectorului energetic – simpla alegere a unui client pentru un vehicul electrificat, în locul unuia cu motor termic, schimbă mixul de consum energetic al unei țări.

Astăzi, la nivel global, folosim circa 20% din energie sub formă de electricitate, iar restul gaz, produse petroliere, cărbune, etc. Pentru a rămâne în țintele din Acordul de la Paris, trebuie să creștem acest procent de 20% la 50%, așadar este mai mult decât o dublare. Aceasta înseamnă că tranziția energetică va implica din ce în ce mai mult rețelele de distribuție. Vedem deja pe stradă vehicule electrice, vedem case care sunt încălzite cu pompe de căldură, astfel încât tehnologia folosită în electrificare oferă mai multă valoare. Această electrificare se întâmplă pe liniile de medie și de joasă tensiune.

În consecință, ceea ce va trebui să se întâmple în următorii 10 ani este continuarea modernizării rețelei electrice, extinderea și digitalizarea sa. Totul trebuie făcut având în vedere, desigur, întregul impact asupra clienților, pentru ca efortul să fie unul sustenabil pentru consumatorii finali.”

Monica Hodor director general al companiilor E-Distribuție:

”Acesta este un moment care reprezintă o muncă de mai mulți ani. Este partea vizibilă a eforturilor depuse de echipele Enel, a contractorilor și furnizorilor care au avut contribuție la realizarea obiectivului. Pot să vă spun că suntem mândri de acest proiect din mai multe motive. Ne îndeplinim rolul de operator de distribuție de energie care contribuie la bunăstarea comunității. Această stație deservește nu numai clienții din zona sa, cum ar fi Aeroportul Traian Vuia, dar este pregătită pentru a alimenta și și viitoarele dezvoltări din aceasta parte a județului.

Astfel pe lângă injecția de putere pe care o aduce pentru actualii și viitorii clienți care vor utiliza energia electrică transmisă de aici pentru a-și realiza planuri de investiții, am asigurat și viitoare faze de dezvoltare. În contextul actual când Europa pune problema dependenței de sursele de fosile, pot apărea probleme de securitate energetică. Dezvoltarea rețelelor energetice de distribuție va juca un rol foarte important în următoarea perioadă în viitoarea tranziția energetică a României.

Un alt motiv de mândrie este că vorbim de o tehnologie modernă, în linie cu cele mai noi standarde internaționale din domeniul energiei care asigură o înaltă calitate a serviciilor de distribuție, posibilitatea depistării și remedierii rapide a defecțiunilor. Astăzi, stația este inclusă în sistemul de telecontrol al E – Distribuție, astfel încât manevrele pot fi efectuate de la distanță din centrul de dispecerat. Astfel, eliminăm timpul de deplasare și reducem durata de intervenție. Doresc să mulțumesc domnului președinte al Consiliul Județean Timiș, Alin Nica, domnului subprefect, Sorin Ionescu, domnului primar Horia Bugarin, pentru colaborarea foarte bună în realizarea acestui important proiect în Dumbrăvița.

Acesta este un proiect din domeniu energetic de importanță mare așa cum este o stație de transformare și necesită o colaborare din partea tuturor autorităților. Cu cât proiectul este mai complex, cu atât și efortul e mai mare, mai ales într o perioadă marcată de o criză sanitară mare, iar în ultimii ani, și de o criză energetică. De aceea contăm pe viitor și pe buna colaborare.

Rețeaua energetică este un sistem într-o continuă perfecționare. Particularitatea sistemului energetic se schimbă și se modernizează în timpul funcțiunii. De aceea proiectele energetice implică resurse importante, cunoștințe profesionale ridicate, efortul din partea unor echipe cu specialiști. E Distribuție Banat își va îndeplini în continuare cu seriozitatea și dedicare misiunea de operator de distribuție de energie electrică pentru a contribui la viitoarea dezvoltare economică sustenabilă a Timișoarei și a județului Timiș. Vom continua să îmbunătățim calitatea serviciilor, să reducem durata și frecvența întreruperilor. Deja am ajuns la un nivel semnificativ de reducere. Am redus de aproape trei ori durata medie a întreruperilor. Știm ce avem de făcut în continuare știm indicatorii de performanță către care tindem lucrăm permanent pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor”.

Alin Crăciunescu, director E-Distribuție Banat:

”Dumbrăvița și zona de nord a Timișoarei este într-o continuă dezvoltare. Suntem foarte atenți la nevoile comunității în serviciile cărora ne aflăm. De aceea suntem astăzi aici și inaugurăm această foarte importantă stație de transformare. Dezvoltarea intensă a Dumbrăviței a început de câțiva ani și de atunci și noi ne-am gândit la implementarea acestui mare proiect. Nu ne-am oprit la nevoile care le are acum comunitatea și am planificat că această stație de transformare, în care am investit milioane de euro să fie în slujba cetățenilor mult timp de acum încolo, dar și a centrelor comerciale, a halelor de producție, a centrelor logistice și, bineînțeles, a multor consumatori care pot apărea în zonă. Beneficiile sunt majore aduse de noua stație de transformare și de viitoarele rețele de medie tensiune și vom crește capacitățile rețelei de distribuție și îmbunătățim parametrii de calitate ai serviciilor de distribuție.

În funcție de ritmul de dezvoltare, capacitatea noii stații poate să crească la 80 de MVA (mega volt amper). Asta va face posibilă un număr cât mai mare de racordări la rețeaua de distribuție, aproximativ încă 4.500 de locuințe și 30 de clienți industriali. Stația este introdusă în sistemul de telecontrol al societăților E – Distribuție. Astfel, permite realizarea manipulărilor de la distanță, din dispecerat, reducând timpii de intervenție și îmbunătățind calitatea serviciilor. Stația este dotată cu transformatoare noi cu pierderi reduse, conform standardelor europene. 22 de celule cu protecție de ultimă generație cu posibilitatea de extindere cu 12 celule, care se pot conecta atât producători cât și consumator.

Parte din echipamentele de 110 kilowolți sunt produse în România, iar instalațiile noi sunt montate cu eficiență sporită, consum propriu redus și riscuri minime pentru mediu. De exemplu, racordul de la transformatorul de putere la bara medie tensiunea a fost izolat pentru a proteja fauna din zonă. Pentru a asigura un nivel de eficiență energetică ridicat al stației, clădirea este izolată termic, iluminatul este asigurat cu leduri, iar pe terenul de protecție din jurul stației și siguranță vor fi montate panouri fotovoltaice, pentru reducerea consumului propriu tehnologic pentru reducerea emisiilor de CO2.

Suntem extrem de mândri de acest proiect și suntem siguri că această stație va fi unul dintre elementele care va sta la baza dezvoltării zonei. Am avut sprijinul partenerilor, subcontractorilor și a autorităților locale și județene cărora le mulțumim. Rămânem alături de oamenii din județul Timiș și din toate zonele unde E-Distribuția își desfășoară activitatea. Electrificarea este un proces ireversibil pentru toată lumea, iar noi am anticipat nevoile comunității și vom continua pentru a avea rețelele de distribuție a energiei electrice reziliente, digitalizate, flexibile și participative”.

În discursul său, Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a vorbit despre importanța acestui mare proiect care este stația Enel de transformare pentru zona de nord a județului Timiș și le-a mulțumit specialiștilor de la Enel, pentru această realizare extrem de valoroasă, care a reușit să facă o zona cât mai atractivă pentru investitori. ”Vă mulțumesc și în continuare vă doresc să avem o relație cel puțin la fel de bun”, a concluzionat Nica.

Primarul din Dumbrăvița, Horia Bugarin, a subliniat că această stație de transformare construită de Enel reprezintă în domeniul infrastructurii unul dintre cele mai mari proiecte din ultimii 30 de ani în Dumbrăvița. Stația va deservi nu numai Dumbrăvița, ci și partea de nord a Timișoarei cu localitățile Giarmata și Ghiroda și va oferi o energie la calitate superioară!”.

