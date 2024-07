Ecaterina, o femeie cu handicap grav, susţine că este discriminată de Primăria Timişoara

Ecaterina este o persoană cu handicap grav cu însoţitor, iar din 2019, de când a fost evacuată abuziv de Primăria Timişoara din locuinţa în care a stat peste 25 de ani şi în care a învestit zeci de mii de euro, face demersuri, tot la Primăria Timişoara, pentru a primi o locuinţă socială, conform legii.

Ea susţine că de fiecare dată i se promite că primeşte locuinţă, dar este amânată, deşi legea impune, în cazul ei, să fie protejată de autorităţi şi ajutată.

De aceea, femeia a deschis două procese, iar acum, speranţa ei este ca instanţa să decidă în favoarea ei.

“M-au evacuat în mod abuziv din acea locuinţă pe care am modernizat-o şi în care am învestit zeci de mii de mărci. Am probleme grave cu picioarele, unul e nerecuperabil”, spune Ecaterina.

Ecaterina susţine că este discriminată numai pentru că este bolnavă: “Am depus apelul şi stau pe drumuri; nu m-am putut opera. Nu am unde să fac recuperarea. M-a luat doamna Mirela de pe străzi. Am primit scaun cu rotile. Primăria interpretează după bunul plac legea nr. 448 din 2006 (…). Mi-au dat două locuinţe, să le caut. O dată spune că mă încadrez, altă dată că nu mă încadrez. Mă poartă pe drumuri. Mă discriminează pentru că le-am făcut plângere penală. (…). Primăria s-a spălat pe mâini şi a spus că au creat un criteriu un procentaj pentru întocmirea listei de priorităţi şi locul ocupat” a adăugat femeia.

Ecaterina se judecă astfel cu Primăria Timişoara.

Legea spune că statul prin autorităţile administrative publice centrale şi locale au obligaţia de asigura măsurile specifice de protecţie şi de asistenţă socială în conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilităţi precum şi în funcţie de situaţia familială şi socio-economică a acestora.

Femeia mai susţine că s-a adresat justiţiei, fiindcă nu a mai suportat umilinţa şi indiferenţa funcţionarilor din primărie, din administraţia Friz, care evită să o primească în audienţă. Este amânată din 2019 de când a fost evacuată. În urmă cu 3 ani, primarul a primit-o în audienţă, dar a chemat un subordonat care a promis că o va ajuta să îşi primească locuinţa, dar nu s-a întâmplat nimic. O tot amână. De atunci, a mai făcut multe cereri de audienţă la primar, dar degeaba.

“Nu cerşesc milă. Am venit la lege cu documente şi acte nu cu interpretări de legi cu ascunderea adevărului, cu lipsa de acte cum a procedat primăria”, se arată în apelul făcut de Ecaterina, înregistrat la Judecătoria Timişoara, în 27 iunie 2024.

