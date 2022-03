Echipa de luptă împotriva traficului de persoane s-a reunit la DGASPC Timiș

În prezența subprefectului, Sorin Ionescu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș a găzduit, joi, întâlnirea echipei de lucru interinstituționale de luptă împotriva traficului de persoane, constituite la nivelul județului.

Cu această ocazie, a fost prezentată statistica privind situația victimelor traficului de persoane identificate la nivel regional în anul 2021, s-a discutat despre tendințele fenomenului traficului de persoane, au fost prezentate activitățile ce urmează să aibă loc în anul 2022.

De asemenea, a avut loc o sesiune de informare privind rezultatele proiectului SERV (Services and Rights for Victims of Crimes), implementat de Universitatea de Vest din Timișoara, în baza unui parteneriat european.

Prin intermediul acestuia, consorțiul își propune dezvoltarea serviciilor existente pentru asistența victimelor infracțiunilor prin adaptarea strategiilor naționale la prevederile europene, facilitarea cooperării între furnizorii de servicii social și promovarea cooperării transnaționale.

