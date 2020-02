Echipe din România, Rusia și Muntenegru s-au confruntat la cel mai mare concurs de robotică, la Timișoara

La competiția de robotică „BRD FIRST Tech Challenge Romania” 2020, turneul de calificare desfășurat la Timișoara sub genericul „Build Your Future”, s-au confruntat echipe de robotică din România, Rusia și Muntenegru.

”Atmosfera din Sala „Constantin Jude” a fost dominată de entuziasmul depus de coechipieri, grupuri de robotică formate din tineri pasionați, care au arătat că viitorul nu este despre tehnologie, despre partea tehnică, ci este despre tinerii care o creează, despre procesele care stau la baza ei, despre scopul și principiile implicate, despre învățare și performanță, despre ambiție și potențial împlinit”, a explicat prof. Marilen Pirtea, rectorul UVT.

”A fost un alt tip de sport în Sala Olimpia, un sport al minții, inteligenței, inovației și îndemânării – cel mai mare concurs de robotică din vestul țării. Primăria Timișoara și UVT sunt alături de tinerii liceeni pasionați de tehnologie”, a subliniat și prof. Mădălin Bunoiu, prorector UVT.

