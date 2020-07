Economia circulară, o provocare pentru mediul de afaceri timișean

În contextul în care protectia mediului înconjurător reprezintă o prioritate economică, iar întreprinderile și organizațiile trebuie să vină cu initiațive concrete pe baza principiilor economiei circulare, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a fost selectată ca partener al Proiectului „Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons” – CE Beacons, derulat în colaborare cu Institutul pentru Climă, Mediu și Energie Wuppertal (Germania), Cleantech (Bulgaria), Camera de Comerț și Industrie a Serbiei, Centrul de Cercetare și Inovare în IC&T Atena și Cirekon Belgrad.

Proiectul vizează în principal construirea unui ecosistem transnațional în regiunea balcanică, pentru punerea în aplicare a inovării circulare în afaceri și crearea de piețe circulare.

În cadrul proiectului, CCIA Timiș organizează primul webinar dintr-o serie de șapte seminarii on-line, cu tema:

Circular Economy in Balkan countries. The state of play 2020

Platforma zoom, 9 iulie 2020, orele 13.00 – 15.00

Scopul principal al acestui seminar este de a prezenta situația economiei circulare din patru țări din regiune balcanică – România, Serbia, Bulgaria și Grecia, în vederea dezvoltării unui ecosistem care să permită tranziția la o economie circulară în zona Balcanilor de Vest.

De asemenea, se urmărește creșterea competențelor și capacității forței de muncă locale pentru viitoare implementări sistemice ale economiei circulare. Ca rezultat al acestei activități, 20 de experți (10 din România și 10 din Serbia) vor beneficia de un program de instruire în cadrul căruia va avea loc transferul proceselor testate și funcționale în Europa de Vest și remodelarea acestora pentru a se integra în context balcanic.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză.

Participarea este gratuită iar accesul se face în baza unui e-mail de confirmare pe care participanții îl vor primi după efectuarea înregistrării online (https://www.eventbrite.com/e/110802270574)

Agenda evenimentului este disponibilă pe site-ul CCIAT, la adresa: www.cciat.ro.

Termen limită pentru înregistrare: 8 iulie 2020

