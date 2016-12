Hotelul Carol I din stațiunea Băile Herculane, cunoscut anterior sub numele de hotel Traian, a fost scos la vânzare de către proprietari.

Firma care deține hotelul construit în 1869 de către împăratul Franz Joseph la Băile Herculane a scos imobilul la vânzare pentru 1,2 milioane de euro. Proprietarii spun în anunț că hotelul are 74 de camere și este în curs de renovare.

Alexandru Gavrilescu, un avocat din București, investește de câțiva ani în renovarea hotelului care are un teren de 7.500 de mp, din care clădirea ocupă aproape 2.000 de mp.

Inițial, hotelul a fost numit Rudolf, după numele unicului fiu al lui Franz Joseph, iar mai apoi a primit numele Traian.

După primul război mondial, hotelul a fost cedat României și a primit numele de hotel Carol. Hotelul a continuat să fie folosit până la închiderea în 2005 din cauza degradării. Actualul proprietar a început lucrările de renovare încă din 2011, iar cine va cumpăra clădirea va trebui să continue lucrările de renovare.

În toamna acestui an, Consiliul Local al oraşului Băile Herculane a decis să nu-şi exercite dreptul de preemţiune și că cumpere imobilul, având în vedere faptul că acesta figurează pe lista clădirilor de patrimoniu.

În luna aprilie 2016, anchetatorii DIICOT au făcut mai multe percheziții acasă la mai multe persoane, printre care și Iosif Armaş, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Hercules SA Băile Herculane, care alături de alte persoane a constituit un grup infracţional organizat ce avea ca scop scoaterea activelor și bunurilor SC Hercules SA din patrimoniul acesteia şi însuşirea sumelor de bani obţinute din valorificarea acestor active.

Pe lista imobilelor înstrăinate de grupul infracțional se numără și hotelul Carol I.

În noiembrie 2026, două persoane au fost reținute de procurorii DIICOT într-un dosar privind devalizarea unor societăți comerciale, printre care Aeroportul din Caransebeș și stațiunea Băile Herculane, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 123.000.000 lei. Zeci de clădiri - hoteluri, restaurante, băi termale, ștranduri -, dar și zeci de terenuri au fost puse sub sechestru, potrivit Agerpres.