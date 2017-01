O analiză realizată de Imobiliare.ro arată că în 2016 pretențiile vânzătorilor de locuințe au revenit pe un curs clar ascendent. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele disponibile spre vânzare la nivel național (noi și vechi) s-a majorat cu 10,7% pe parcursul ultimelor 12 luni, de la 951 de euro pe metru pătrat util la finele lui 2015, până la 1.053 de euro pe metru pătrat în decembrie 2016. În mod interesant, o „radiografie” a distribuției cererii în funcție de preț indică și o majorare a puterii de cumpărare a populației.

București:

În luna decembrie, așteptările vânzătorilor din Capitală au ajuns la o medie de 1.138 de euro pe metru pătrat, cu 6,5% mai mult decât în urmă cu 12 luni, când se situau la 1.069 de euro pe metru pătrat. În perioada menționată, cel mai mare salt, de 9,8%, a fost consemnat de locuințele noi, care au ajuns la 1.175 de euro pe metru pătrat (față de 1.070 de euro pe metru pătrat la sfârșitul lui 2015). Apartamentele vechi, pe de altă parte, s-au apreciat cu 5,7%, de la 1.024 la 1.082 de euro pe metru pătrat.

În ceea ce privește distribuția cererii în funcție de preț, căutările pentru apartamente de până la 40.000 de euro au scăzut de la 16% în ultimul trimestru din 2015 la 13% în intervalul similar din 2016, în vreme ce interesul pentru locuințe de la 40.000 la 60.000 de euro a consemnat un recul de la 29% la 27%. Pe de altă parte, ponderea cumpărătorilor interesați de unități locative de 60.000-80.000 de euro a crescut de la 22% la 24%, în vreme ce segmentul 80.000-100.000 de euro a ajuns la 12%, de la 11% anul trecut. Nu în ultimul rând, cererea pentru proprietăți mai scumpe de 100.000 de euro a crescut de la 22% în 2015, la 24% în 2016.

Brașov:

În orașul de la poalele Tâmpei, un apartament costă acum circa 901 euro pe metru pătrat util, cu 2,6% mai mult decât la finele lui decembrie 2015 (când ajungea la 878 de euro pe metru pătrat). La o valoare medie de listare de 910 euro pe metru pătrat, locuințele din blocurile vechi se situează cu 3,8% peste nivelul de 877 de euro pe metru pătrat valabil în urmă cu 12 luni. Unitățile locative nou-construite, pe de altă parte, au un preț foarte apropiat, respectiv 874 de euro pe metru pătrat, față de 876 de euro pe metru pătrat acum un an.

La capitolul cerere, interesul brașovenilor pentru locuințe mai ieftine de 40.000 de euro a consemnat un declin semnificativ, de la 30% anul trecut la 22% în 2016; în schimb, căutările pe segmentele 40.000-60.000 de euro și 60.000-80.000 de euro au crescut de la 36% la 41% și, respectiv, de la 19% la 23%. În același timp, cererea pentru apartamente cuprinse între 80.000 și 100.000 de euro s-a majorat ușor, de la 6% la 7%, dar cea pentru unități locative mai scumpe de 100.000 de euro a scăzut de la 9% la 7% din total.

Cluj-Napoca:

În capitala Transilvaniei, Indicele Imobiliare.ro a consemnat o creștere de 11,4% pe parcursul acestui an, de la 1.117 euro pe metru pătrat la finele lui 2015, până la 1.244 de euro pe metru pătrat în decembrie 2016. Cel mai mare avans, de 11%, a fost consemnat de apartamentele vechi, care au ajuns la 1.276 de euro pe metru pătrat (de la 1.150 de euro pe metru pătrat). Locuințele noi, pe de altă parte, s-au apreciat cu 8,1%, de la 1.093 la 1.181 de euro pe metru pătrat.

Cât despre preferințele cumpărătorilor, și pe piața clujeană se poate observa aceeași orientare spre locuințe mai scumpe. Astfel, ponderea căutărilor de apartamente mai ieftine de 40.000 de euro a scăzut substanțial, de la 28% la finele lui 2015, până la 12% spre sfârșitul lui 2016. În schimb, cererea pentru segmentele 40.000-60.000 de euro și 60.000-80.000 de euro s-a majorat de la 27% la 34% și, respectiv, de la 25% la 29%. Palierul 80.000-100.000 de euro a consemnat și el un avans important, de la 9% la 14%, în vreme ce interesul pentru proprietăți mai scumpe de 100.000 de euro a rămas constant, la 11%.

Constanța:

În orașul de la malul mării, valoarea medie de listare pentru un apartament este de 968 de euro pe metru pătrat util în momentul de față, cu 5,6% peste nivelul de 917 de euro pe metru pătrat valabil la sfârșitul lui decembrie 2015. Apartamentele vechi costă cu 5,6% mai mult decât în urmă cu un an, respectiv 964 de euro pe metru pătrat (față de 913 euro pe metru pătrat). Unitățile locative noi au consemnat în ultimele 12 luni un avans de 6,3%, de la 924 la 982 de euro pe metru pătrat.

Distribuția cererii în funcție de preț a consemnat și în Constanța câteva modificări importante în ultimul an. În primul rând, căutările pentru apartamentele de până la 40.000 de euro au scăzut de la o pondere de 28% la 21% din total. În schimb, interesul pentru palierele mai ridicate de preț a crescut: de la 36% la 37% pentru intervalul 40.000-60.000 de euro, de la 18% la 23% pentru segmentul 60.000-80.000 de euro și de la 9% la 10% pentru cel de la 80.000 la 100.000 de euro. Pe de altă parte, cererea pentru locuințele mai scumpe de 100.000 de euro a rămas constantă, la un nivel de 9% din total.

Iași:

În capitala Moldovei, pretențiile vânzătorilor de apartamente au consemnat, per ansamblu, un avans de 1,3% în ultimele 12 luni, de la 847 la 858 de euro pe metru pătrat. Între cele două segmente de piață există însă o diferență majoră: apartamentele vechi s-au scumpit în acest răstimp cu 5,6% (de la 827 la 873 de euro pe metru pătrat), dar cele noi s-au ieftinit cu 6,5% (de la 899 la 841 de euro pe metru pătrat). De menționat este însă că mare parte din declinul consemnat pe piața nouă se datorează unui recul de 5,6% ce a avut loc doar în luna decembrie 2016 – diferența de preț poate fi, așadar, doar temporară, pe fondul unor ajustări de preț în perioada sărbătorilor.

Din perspectiva cererii, pe piața ieșeană a fost consemnată o răsturnare interesantă de situație: interesul pentru locuințele mai ieftine de 40.000 de euro a scăzut de la 43% în 2015 la 36% în 2016, în vreme ce căutările pe segmentul 40.000-60.000 de euro au crescut de la 39% la 46%. În rest, ponderile deținute de celelalte paliere de preț au rămas relativ constante în acest răstimp: 12% pentru intervalul 60.000-80.000 de euro, 3% pentru segmentul 80.000-100.000 de euro și 3% pentru locuințele de peste 100.000 de euro.

Timișoara:

După un declin de 0,9% consemnat în primele săptămâni din decembrie, Indicele Imobiliare.ro relevă pentru 2016 un avans de 9,3% pentru apartamentele din orașul de pe Bega, de la 940 la 1.027 de euro pe metru pătrat util. Apartamentele vechi s-au scumpit anul acesta cu 8,2% (de la 940 la 1.017 euro pe metru pătrat), iar cele noi cu 11,9% (de la 942 la 1.054 de euro pe metru pătrat).

Și în Timișoara, cererea pentru apartamente mai ieftine de 40.000 de euro a scăzut semnificativ în ultimele 12 luni, de la o pondere de 23% la una de 13% din total. În schimb, interesul potențialilor cumpărători a crescut pe segmentele 40.000-60.000 de euro (de la 41% la 42%), 60.000-80.000 de euro (de la 22% la 26%), 80.000-100.000 de euro (de la 7% la 11%) și peste 100.000 de euro (de la 7% la 8%).