La 35 de ani bistrițeanul Paul Basoc se poate lăuda că este un pionier în agricultura românescă, având în vedere că a fost primul care a înființat o plantație de Paulownia în țara noastră. Afacerea s-a dovedit a fi una de succes, având în vedere că, după 5 ani Basoc are 150 de hectare cultivate cu Paulownia în 5 județe care îi aduc venituri de aproape 30.000 de euro la hectar.

Cunoscut și sub numele de „arborele prințesei", Paulownia este copacul cu cel mai rapid ritm de creștere din lume. În 4 ani, arborele crește cât un brad în 75 de ani. În plus, lemnul său este extrem de rezistent și de ușor. Pe lângă aceste proprietăți, care îl fac ideal în confecționarea mobilierului de lux, a instrumentelor muzicale și chiar a avioanelor ușoare, arborele este folosit și pentru prevenirea alunerărilor de teren și în scopuri decorative, grație capacității sale ridicate de absorbție a dioxidului de carbon, scrie vocea.biz.

Arborele de Paulownia există în țara noastră încă din anul 1973, fiind folosit multă vreme doar în scopuri ornamentale.

Inginerul agronom Paul Basoc i-a văzut însă potențialul deosebit și a realizat că îl poate valorifica. Astfel, în 2011, acesta a scos bani din propriul buzunar și, cu ajutorul familiei sale, a înființat la Arad prima plantație de Paulownia de pe plan local.

A început cu o suprafață de doar 4 hectare, ca apoi să extindă cultura de la an la an pe o suprafață din ce în ce mai mare și în mai multe județe, respectiv în Bihor, Satu Mare, Botoșani și în Hunedoara. Încă din al doilea an plantațiile de Paulownia se întindeau pe 72 de hectare. În prezent, Basoc are plantații în 5 județe care acoperă 150 de hectare de teren. În plus, inginerul și-a înființat propria pepinieră.

„Mi-am înființat propria pepinieră cu laborator. În funcție de zona în care se înființează plantațiile, comercializăm soiul care se pretează la condițiile de acolo. Pe un hectar de teren agricol se plantează 600 de bucăți de răsad pentru arborii cultivați pentru cherestea. Primăvara executăm plantații cu răsaduri și toamna, plantații cu butași", ne-a explicat antreprenorul din Bistrița.

Cultura de Paulownia poate aduce un venituri anuale de până la 30.000 de euro pe an, potrivit antreprenorului. Odată plantat, arborele Paulownia crește foarte repede. Încă din primul an, planta atinge o înălțime medie de 3 metri. În plus, copacii se plantează o dată, iar în 10 ani se taie de trei ori, având capacitate de regenerare rapidă, lucru care aduce venituri substanțiale investitorilor. Un arbore de Paulownia sănătos poate rezista timp de 80 – 100 de ani.

„Cultivăm mai multe soiuri de Paulownia: Paulownia Tomentosa, Paulownia Shang Tong, Paulownia Elongata, Paulownia Arctic, Paulownia Fortunei. Plantațiile se dezvoltă foarte repede ajungând la maturitate între anul 3 și 6. Această cultură este foarte profitabilă cu un câștig estimat după 3 ani de 30.000 euro.", a declarat antreprenorul din Bistrița. Basoc spune că afacerea lui aduce un profit de 27.000 de euro la hectar, dintre care 20.000 de euro sunt reinvestiți.

Culturile de Paulownia pot fi valorificate diferit în funcție de tipul de exploatație pentru care optează fiecare investitor în parte, susține Basoc. Astfel, arborele prințesei poate fi cultivat în scop ornamental, pentru biomasă sau pentru cherestea. Din el se poate obține 70% cherestea și 30% biomasă.

