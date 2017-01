Lucrările la prima etapă a celui mai amplu proiect imobiliar din Timișoara vor începe în perioada următoare. Mulberry Development, compania timișoreană care dezvoltă proiectul multifuncțional ISHO a obținut primele autorizații.

Mulberry Development pregătește intens demararea construcției proiectului multifuncțional ISHO. Prima etapă a componentei de birouri – ISHO Offices – va intra în șantier în zilele următoare. Dezvoltatorul a obținut deja avize și autorizații din partea autorităților locale. " Începem anul în forță cu organizarea şantierului pe terenul cuprins între Bulverardul Take Ionescu și malurile Begăi. Pentru a optimiza dezvoltarea, vom împărți proiectul în trei etape. Lucrările la prima etapă vor dura un an. Astfel, primii 16.500 mp de birouri de nouă generație din ISHO Offices vor fi livrați până în martie 2018. Concomitent, vom ridica și primele apartamente", subliniază Ovidiu Șandor, dezvoltatorul proiectului.

ISHO Offices va avea o arhitectură contemporană și va integra numeroase soluții tehnice de ultimă generație. De asemenea, dezvoltatorul intenționează să obțină cea mai înaltă certificare de clădire verde, acordată pentru un proiect construit în afara Capitalei, ceea ce se va traduce prin costuri de întreținere reduse pentru companiile chiriașe și proprietarii de apartamente. “Proiectul este primit cu foarte mult interes în piață pentru că bifează toate criteriile importante pentru alegerea unui spațiu de lucru. Elementelor inovative ale clădirii li se adăugă atuuri precum amplasamentul central și accesul facil la mijloacele de transport în comun, proximitatea față de o serie de facilități și zone de interes (accesul la autostradă și aeroport, apropierea față de Piața Unirii), existența în cadrul proiectului a tuturor facilităților necesare (centru de conferințe, comerț de proximitate, restaurant, cafenele, gym și spa etc.), care, împreună, vor asigura cele mai moderne și dorite spații de birouri, dar și locuințe din oraș,” explică dezvoltatorul.

ISHO va fi livrat în întregime până în 2020, la finalul proiectului rezultând 1.200 de apartamente, o clădire de birouri de nouă generație cu o suprafață de peste 50.000 mp, 2.000 de locuri de parcare, un hectar de parcuri și spații verzi, precum și restaurante, terase, after-school, propriul debarcarder și stație de vaporetto, facilități sportive și diverse funcții comerciale. Un accent deosebit este pus pe caracterul integral al ansamblului, gândit să cuprindă, în afara locuințelor și birourilor, spații publice de calitate, precum și servicii și facilități care vor crea cel mai modern și calitativ cartier al Timișoarei.