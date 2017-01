Proiectul Timişoara Centrum, programat să fie deschis la finalul acestui an, a fost oprit. Acesta trebuia să fie cel de al treilea mall din Timişoara, după Iulius Mall (Iulian Dascălu) şi Shopping City Timişoara (NEPI).

Construcția Timişoara Centrum, proiect evaluat la 90 milioane de euro, ce trebuia demarată în primăvara anului trecut şi finalizată la sfârşitul acestui an, a fost pusă „pe hold“, potrivit unor surse din piaţa imobiliară, care nu au precizat motivele pentru care a fost întreruptă dezvoltarea centrului comercial.

Reprezentanţii Alpha Group Investments şi Ali Ergun Ergen, cei care urma să dezvolte proiectul, nu au dorit să comenteze informaţiile, dar nici nu au oferit date despre stadiul actual al proiectului. Investitorii aveau autoritaţia de construcţie pentru Timişoara Centrum.

Planificat iniţial la 60.000 mp, proiectul numit Timişoara Centrum a fost extins la 80.000 mp suprafaţă închiriabilă, din care 70.000 mp pentru retail şi 10.000 mp de birouri, în vreme ce investiţia estimată iniţial la 80 de milioane de euro a fost ulterior majorată la 90 mil. euro, potrivit declaraţiilor anterioare. Ali Ergun Ergen este omul care a condus mallurile Plaza şi Băneasa din Bucureşti.

Alpha Group Investments Ltd (AGI) este un instrument de investiţii al Alpha Bank, care deţine, printre altele, un număr important de bunuri în sectoarele imobiliar şi hospitality din regiunea Europei de Sud-Est.

Sursa: zf.ro