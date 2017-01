Josef Goschy, care împarte de mulți ani podiumul celor mai mari trei proprietari de hoteluri din România cu Mohammad Murad și Radu Enache, va ieși în următoarele luni din acest cerc select. La 84 de ani, Goschy, născut la Timișoara, își va ceda toate cele 17 hoteluri celor doi nepoți gemeni ai săi, în vârstă de 27 de ani. Cu toate acestea, nu vrea să se retragă și va rămâne în preajma afacerii, urmând să-i consilieze pe cei doi.

În primăvară, Josef Goschy era mai bogat cu trei hoteluri și mai dator cu 13 milioane de euro. Le datora băncilor 20 de milioane de euro, bani rămași de dinainte de criză, când se împrumutase ca să cumpere "perla litoralului" - complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, pentru care plătise 30 de milioane de euro.

A venit criza și "perla" a rămas în paragină, lucru care i-a încurcat planurile omului de afaceri. Datoriile îl sufocau într-atât încât a ajuns să afirme pentru Profit.ro că, atunci când aude de bănci, "mă ia dracu'". Sentimentul e de înțeles atunci când plătești dobânzi de 2 milioane de euro pe an pentru banii împrumutați.

Goschy a fost nevoit, ca să poată achita datoriile, să scoată la vânzare complexul din Olimp, și mai întâi, în urmă cu șase ani, a cerut pe el 60 de milioane de euro. Treptat și-a redus pretențiile la 30 de milioane, apoi la 20, pentru ca în urmă cu câteva luni să încerce să-l vândă cu 15 milioane. Dar abia în urmă cu două săptămâni a reușit să-l vândă, când Mohammad Murad, cel mai mare investitor a plătit pentru el 10 milioane de euro, informație prezentată în exclusivitate de Profit.ro. Întrebat dacă regretă că a obținut doar 10 milioane de euro pentru un activ pe care plătise acum opt ani de trei ori mai mult, omul de afaceri de 85 de ani a răspuns: "Aparține trecutului, nu mai analizăm atât de mult".

Cu puțin timp înainte să vândă Amfiteatru, Goschy a mai obținut alte trei milioane de euro de la familia Movileanu din Mioveni, care dețin hotelurile Mera din Venus. Aceștia au cumpărat de la proprietarul Unita Turism hotelurile Safir și Onix din Cap Aurora, scoase și ele de multă vreme la vânzare.

Chiar dacă a rămas în continuare cu datorii de aproape șapte milioane de euro, Josef Goschy nu mai este atât de stresat pentru că, spune el, îi merge foarte bine cu celelalte hoteluri și are de unde plăti ratele care, oricum, vor fi renegociate cu Banca Transilvania. De vândut, nu mai vrea să vândă nimic, deși i-au mai rămas 17 hoteluri, printre care Belvedere din Cluj, Modova din Iași și Amiral, Comandor și Orfeu din Mamaia. "Fac o pauză ca să-mi revin după atâtea vânzări. Doar dacă apare cineva, întâmplător, interesat de un teren, poate că mai vindem ca să reducem din datorie", a afirmat el pentru Profit.ro. Abia după ce scapă de toate datoriile, Goschy spune că se poate gândi și la investiții noi.

Până atunci, se pregătește de o schimbare majoră în business. Cei care îl cunosc și s-au întâlnit cu el știu că de doi ani îi are aproape permanent în preajmă pe cei doi nepoți ai săi, doi gemeni de 27 de ani, Oliver și Marc Eichert, școliți în Germania. Celor doi copii ai fiicei sale le va transfera în acest an toate hotelurile pe care le deține. "O să le predau celor doi nepoți toată compania în acest an. Le voi da toate acțiunile mele, absolut tot. Eu nu mai rămân cu nimic, voi fi doar o piesă micuță în companie", a spus omul de afaceri. Cu toate acestea, își propune să colaboreze cu gemenii, urmând să rămănă membru în Consiliul de Administrație și să îi consilieze.

La doar 27 de ani, cei doi gemeni, care impresionează prin înălțime și bun simț, se vor trezi brusc datori cu aproape șapte milioane de euro, dar mai bogați cu 17 hoteluri. Să tot ai astfel de bunici!

Sursa: profit.ro