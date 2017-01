Peste 250 de firme, printre care bănci, hoteluri și agenții de turism, dar și instituții ale statului și persoane fizice s-au înscris în tabelul preliminar al creanțelor încercând să își recupereze cei peste 7 milioane de euro cu care le este datoare agenția Mareea, intrată în insolvență la începutul lui septembrie. Pe listă figurează Raiffeisen Bank, cu creanțe de 1,46 milioane de euro, cea mai mare agenție de turism din România, Christian Tour, la care Mareea are datorii de 650.000 de euro, societatea hotelieră Parthis, a lui Nicolae Bucovală (283.000 euro) și compania hotelieră THR Marea Neagă, care încearcă să recupereze peste 310.000 de euro. Surse din piață spun că lista ar fi fost mai lungă, dar unele companii nu s-au înscris la masa credală, considerând că "nu mai pot recupera banii de la o firmă din care au mai rămas doar câteva calculatoare și un nume compromis".

Tabelul preliminar al creanțelor înregistrate împotriva Mareea arată un total al creanțelor de 37,1 milioane de lei, dintre care instanța a aprobat 31,6 milioane de lei (7,1 milioane de euro). Din aceste sume aprobate, totalul creanțelor garantate ajunge la aproape 8,8 milioane de lei (1,9 milioane de euro). Creditorii sunt Raiffeisen Bank, cu 6,54 milioane de lei (1,46 milioane de euro), Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - 1,24 milioane de lei (278.000 de euro) și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, cu aproape un milion de lei (224.000 de euro).

Mareea mai datorează bani și la bugetul de stat - 766.000 lei (172.000 euro), dar și angajaților, cărora nu le-a plătit o parte din salarii (298.000 lei). Urmează o listă lungă de credite negarantate, iar companiile care au cei mai mulți bani de recuperat sunt Christian Tour (650.000 euro), complexul hotelier Condor (380.000 euro) și THR Marea Neagră, compania hotelieră a SIF Transilvania, cu 310.000 de euro.

Printre firmele păgubite, însă cu sume ceva mai mici, se numără și Ana Hotels, firma hotelieră a lui George Copos, Automobile Bavaria, firma de securitate BGS, BRD Finance IFN, Continental Hotels, E. On, Generali România, Interagro, La Fântâna, Realitatea Media, Touring Europabus, firma lui Dragoș Anastasiu, plus alte două companii ale cunoscutului om de afaceri, Turism Felix, Turkish Airlines, Unita Turism (firma lui Josef Goschy) și Vodafone România.

Și Mareea Hotels, firma deținută de Marius Usturoiu, proprietarul agenției Mareea, are de recuperat de la agenție 1,56 milioane de euro, iar pe lista creditorilor mai apar însuși Usturoiu și soția sa, cu creanțe de 400.000 euro.

În tabelul cu cei 257 de creditori apar și în jur de 40 de persoane fizice, cele mai multe dintre ele cu bani plătiți pe vacanțe în care nu au mai plecat. Turiștii cer între 400-500 euro și 1.000-1.500 de euro.

După cum a relatat recent Profit.ro, turiștii păgubiți de Mareea au fost despăgubiți în noiembrie, anul trecut, în limita poliței de asigurare, cu câte 20% din suma plătită. Din cei aproape 1.100 de turiști păgubiți de agenție, doar cei 40 nu s-au mulțumit că au recuperat o cincime din banii plătiți pe vacanțe și s-au înscris și la masa credală, încercând să obțină și restul.

Suma de 7 milioane de euro datorată de Mareea diverșilor creditori este o mare și neplăcută surpriză atât pentru companiile din turism, cât și pentru autoritățile din domeniu, care estimau nivelul creanțelor undeva la 1-2 milioane de euro, considerând că astfel sunt șanse mai mari ca agenția insolventă să își poată onora efectiv plățile.

Agenția de turism Mareea, una dintre cele mai mari companii din industria locală de profil, cu rulaj anual de peste 66 milioane lei, și-a anunțat clienții la începutul lunii septembrie 2016 că nu le va mai putea onora vacanțele și că va intra în insolvență. Surse din piață au declarat atunci pentru Profit.ro că problemele financiare ale Mareea se explică prin faptul că firma s-a lansat, în ultimii ani, în mai multe investiții masive și riscante, pe care le-a finanțat din banii încasați de la turiști pe vacanțe, nereușind să contracteze finanțări bancare.

Proprietarul agenției, Marius Usturoiu, a declarat la momentul respectiv, în exclusivitate pentru Profit.ro, că a luat decizia să ceară intrarea în insolvență a companiei din cauza problemelor de cash-flow generate de rezultatele slabe pe componenta de chartere, precum și de scăderea cu 50-60% a vânzărilor de vacanțe pe Turcia, și a promis că nici un turist cu rezervare făcută prin Mareea nu va rămâne cu banii dați și concediul neefectuat, ținând totodată să infirme declarațiile și zvonurile potrivit cărora "s-ar fi dat la fund". El a arătat că vrea reorganizarea companiei și deblocarea cash-flow-ului, în vederea continuării activității, și că se află în discuții cu mai multe bănci pentru obținerea de credite, dar și cu potențiali investitori care să vină cu bani pentru a efectua o infuzie de capital la Mareea, în schimbul preluării unei participații sau efectuării unei fuziuni.

