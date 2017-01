Circulaţia a fost restricţionată la o singură bandă pe sensul Sebeş-Sibiu, la kilometrul 286 al autostrăzii Sibiu-Orăştie, din cauza unor denivelări semnalate încă din noiembrie anul trecut şi care între timp au devenit mai pronunţate. Sectorul de drum avariat este în apropierea faimoasei gropi de 200 de metri, reparată în regie proprie de către Compania de Drumuri.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că pe autostrada Orăştie - Sibiu circulaţia este restrictionată pe 250 m, pe banda 1 (Calea 2), sensul Sebeş - Sibiu. În prezent se circulă doar pe banda 2 (Calea 2), sensul Sebeş - Sibiu, cu restricţie de viteza 60 km/h. Zona este semnalizata corespunzător.

Această restricţie a survenit în urma identificării unei denivelări la partea carosabilă pe sectorul cuprins între km 286+400- km 286+650, Sălişte - Sebeş.

"Menţionăm că această denivelare a apărut pe alt sector decât cel refăcut în regie proprie. Pentru siguranţa participanţiilor la trafic, DRDP Brasov a decis împreună cu Brigada Poliţiei Rutiere, semnalizarea şi restricţionarea acestei zonei. Precizăm că reprezentanţii CNAIR SA au evaluat situaţia, o monitorizează permanent şi imediat ce condiţiile meteo se vor îmbunătăţii, CNAIR SA va interveni pentru a remedia situaţia", au spus reprezentanţii companiei.

Denivelările au fost sesizate de participanţii la trafic. "Pe autostrada A1, pe la km. 286, după localitatea Sălişte, la câţiva kilometri de limita cu judeţul Alba, circulaţia este restricţionată pe banda 1, sensul Sebeş – Sibiu. Pe acest sector de drum au apărut denivelări. Se circulă doar pe banda 2, sensul Sebeş – Sibiu, cu restricţie de viteză 60 km/h. Zona este semnalizată corespunzător", a fost mesajul unui participant la trafic, postat luni seara, pe Info Trafic jud. Sibiu, potrivit Alba24.ro.

Surse din cadrul Poliţiei Autostrăzilor au confirmat pentru ECONOMICA.NET impunerea restricţiilor de circulaţie pe acest sector de drum.

Problemele de la kilometrul 286 al A1 au fost sesizate de către membrii forumul de infrastructură PeUndeMerg.ro încă din noiembrie anul trecut, când încă nu erau restricţii de viteză.

„Pe lotul Ex-Salini Impregilo, spre Sibiu, la podul imediat dinainte de km 286, dar şi podul din dreptul km 286, au reaparut doua trambuline mai vechi, refăcute de curând înainte de redeschidere. Sari destul de bine la 130 pe oră. ( cu o maşină cu amortizoare bune)", comenta un forumist pe 22 noiembrie.

Ulterior, acesta menţiona că „pe lotul abia redeschis dintre Cunţa şi Sălişte, în dreptul localităţii Miercurea, la podeţul peste Valea Pustia, pe sensul Sebeş -Sibiu a apărut o denivelare destul de pronunţată, aşa încât s-au montat indicatoare de limitare a vitezei".

Pe 4 ianuarie, forumiştii comentau asupra înrăutăţirii situaţiei de pe acest sector de autostradă şi postau imagini (galerie foto) cu restricţiile de viteză de 100 km/h şi 80 de km/h.

„Pe A1 Sebeş - Sibiu, în dreptul localităţii Miercurea, unde circulaţia este restricţionata la 80 km/h, la un podeţ sunt două denivelari foarte pronunţate. Cine nu respectă limita de viteză poate avea mari probleme privind direcţia. La începutul lunii decembrie am trecut pe acolo de mai multe ori şi denivelarea nu era aşa pronunţata, însă acum diferenţa este ca de la cer la pământ", preciza un alt membru al forumului de infrastructură

„Confirm, am trecut şi eu pe acolo, ieri ( aproximativ km 286, sper să nu greşesc). Respectaţi limitarea de 80 km/h că e nasol", avertiza alt forumist.

Nici maşinile de teren nu sunt „imune" la denivelările pronunţate apărute la kilometrul 286. „Am trecut pe 3 ianuarie prin denivelare şi se simte ca lumea chiar şi cu o maşină de teren. Este pusă limitarea de viteză, dar mi s-a parut că e poziţionată cam în scurt , cam prea aproape de adâncitură", adăuga un forumist.

Lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Orăştie, cuprins între localităţile Sălişte-Cunţa, a fost închis la mai puţin de un an de la inaugurare, din cauza apariţiei unor fisuri. Ulterior, acesta a fost demolat parţial şi refăcut în regie proprie de către Compania de Drumuri, pentru a fi redeschis circulaţiei pe 10 octombrie 2016.