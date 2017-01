Puterea de cumpărare a românilor crescut cu 12% anul trecut, la o sumă medie de 4,181 euro pe locuitor pe an, cu cel mai mare venit disponibil în București, de 6.288 de euro pe cap de locuitor și cu cel mai mic în județul Vaslui, de 3.054 de euro, potrivit unui studiu GfK.

Astfel, puterea de cumpărare a bucureștenilor este cu 50 de procente peste media pe țară. Suma de 6.288 euro plasează locuitorii capitalei la aproximativ același nivel cu locuitorii din Polonia (locul 29 în Europa). Timișul ocupă locul doi cu o putere de cumpărare de 4.987 euro, urmat de Cluj, cu 4,931 euro. În top 10 apare și Aradul, pe locul 8, cu o putere de cumpărare de 4,349 euro

Județele aflate în top 10 sunt de fapt singurele cu o putere de cumpărare peste media națională, toate celelalte 32 situându-se sub aceasta. Cel mai aproape de medie este județul Alba cu 4.129 de euro pe cap de locuitor, ceea ce plasează Alba pe locul 11 în clasament.

Județul Vaslui ocupă ultimul loc între cele 42 de județe din România. Puterea de cumpărare a locuitorilor săi este de 3.054 de euro. Aceasta este cu 28% sub media pe țară și la aproximativ același nivel de venit disponibil cu locuitorii Serbiei sau Macedoniei (poziția 35, respectiv 36 în Europa).

La nivel european, România se află pe locul 33 (neschimbat) din 42 de țări analizate în funcție de puterea de cumpărare, după Ungaria, Turcia și Muntenegru și înaintea Bulgariei.

Venitul înregistrat de România reprezintă aproximativ o treime din media europeană.

Europenii înregistrează o putere de cumpărare pe persoană în ușoară creștere în 2016, comparativ cu anul trecut. Venitul net disponibil al populației variază substanțial între cele 42 de țări analizate în studiul GfK. Cea mai mare putere medie de cumpărare o găsim în Liechtenstein, Elveția și Luxemburg, în timp ce cea mai slabă se înregistrează în Belarus, Moldova și Ucraina. Ucrainenii au doar a opta parte din puterea medie de cumpărare a locuitorilor Liechtenstein-ului. Acestea sunt câteva dintre concluziile studiului "GfK Puterea de cumpărare în Europa 2016".

Conform studiului GfK, un total de aproximativ 9.180 miliarde de euro este suma disponibilă consumatorilor europeni în 2016 pentru cheltuieli și economisire. Acest lucru corespunde unei puteri medii de cumpărare pe locuitor de 13.672 de euro pentru cele 42 de țări analizate, ceea ce reprezintă o creștere nominală de aproximativ 0,3%.

Creșterea redusă a puterii de cumpărare medie la nivel european se datorează în principal efectelor cursului de schimb și stagnării ratelor de creștere în unele dintre cele mai mari țări. Cu toate acestea, multe țări au rate de creștere de peste 5 procente, inclusiv Islanda, Bulgaria, România, Estonia, Cehia, Bosnia-Herțegovina, Croația, Malta, Slovacia, Luxemburg și Letonia.

Indicele privind puterea de cumpărare reprezintă venitul anual disponibil pe cap de locuitor, după scăderea taxelor și a contribuțiilor sociale.

Cifrele comunicate de GfK pentru puterea de cumpărare au fost realizate în euro pe baza cursului de schimb mediu din 2016 pentru monedele naționale în cauză (așa cum sunt ele raportate de Comisia Europeană).