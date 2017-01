Anul trecut au fost închiriate cu 53% mai multe spații de birouri în Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Arad și Pitești decât în 2015, potrivit unei analize a companiei de consultanță ESOP, care arată că marile companii de IT&C și servicii au început să se extindă simultan în mai multe orașe.

ESOP prezintă ca exemplu companiile Accenture (care a închiriat în 2016 birouri în București, dar și în Cluj–Napoca și Iași), Deloitte (care s-a extins în București și Timișoara), Ericsson (București și Pitești), HP (Cluj-Napoca și Arad) și Huawei (București și Timișoara).

Volumul total de spații de birouri închiriat anul trecut în afara Capitalei a fost de 71.560 metri pătrați.

În 2016, Timișoara ocupă primul loc în topul închirierii de birouri în afara Capitalei, cu un volum total de 35.795 mp, fiind orașul în care au fost livrate și suprafețe mari de birouri de clasă superioară. Pe locul doi în atragerea corporatiștilor s-a aflat orașul Iași și pe locul trei a fost Cluj-Napoca. Au mai fost închiriate birouri și în alte orașe decât cele din Top 3, dar la un volum total cumulat de spații mult mai mic față de fruntașe, sub 4.000 mp – în Brașov, Arad și Pitești.

„Marile centre universitare din România atrag ca un magnet companiile aflate în căutarea de tinere talente în special pentru domeniile IT&C, share services, call center, cercetare-dezvoltare etc, iar interesul companiilor pentru aceste orașe este în creștere, ceea ce va conduce la o efervecență pe piața de birouri din aceste zone pentru următorii cinci ani”, afirmă Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International.

În Timișoara, cele mai mari suprafețe de birouri au fost închiriate în proiectele OpenVille, Bega Business Park și City Business Center, unele având prevăzute livrări de spații noi în această perioadă. Cea mai mare tranzacție de pe piața locală timișoreană a fost Alcatel, care a închiriat o suprafață de 10.134 mp în proiectul Bega Business Park. Pe de altă parte, proiectul OpenVille a atras mai mulți chiriași mari, care au închiriat împreună 14.373 mp.

La Iași, peste cinci chiriași corporate au ales proiectul Palas, care a prevăzut livrări de spații noi în 2016-2017. Cea mai mare tranzacție de pe piața locală din Iași a fost închirierea unui spațiu de birouri de 13.000 mp de către Amazon, în proiectul Palas, clădirea UBC 5.

În Cluj-Napoca au fost preferate proiectele Sigma Business Center, The Office și Liberty Technology Park. Cea mai mare tranzacție a fost închirierea unui spațiu de birouri cu o suprafață de 4.500 mp, de către compania Accenture, în cadrul proiectului Sigma Business Center.

Printre companiile care au ales sedii noi de birouri în Timișoara se numără Atos, Autoliv, Alcatel, Continental, ACI, Huawei, Carpatair, Toluna, Sustainalytics, Deloitte.

În Iași, orașul de pe locul doi în topul celor mai mari concentrări de birouri în 2016 au închiriat companiile Amazon, Accenture, Bittdefender, Softvision.

La Cluj-Napoca, orașul de pe locul trei în top birouri închiriate în 2016 au optat pentru extinderea de sedii companiile Accenture, HP, Arvato, SIG Combibloc și Quest Global.

„În 2017, estimăm că focusul companiilor va fi să se dezvolte în principale orașe unde pot fi găsiți tineri studenți sau absolvenți cu abilități multilingvistice și tehnice, cum ar fi Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Sibiu și unde piața de birouri este mai dezvoltată, iar in anii următorii expansiunea va continua într-un ritm mai accelerat și în alte orașe universitare cum ar fi Craiova, Constanța, Pitești, Arad, Oradea, Galați etc. În aceste orase secundare principalele opțiuni pe care le vor avea companiile vor fi să identifice dezvoltatori care pot livra clădiri de calitate și să semneze contracte de preînchiriere pentru a-și securiza spații de birouri la un nivel acceptabil de calitate”, estimează Alexandru Petrescu de la ESOP Consulting l CORFAC International.

Sursa: profit.ro