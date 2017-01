Compania IULIUS, singurul dezvoltator şi operator de proiecte multifuncţionale din România, a finalizat prima clădire de birouri clasa A din cele şapte pe care le va include ansamblul mixt Openville Timişoara, din proximitatea Iulius Mall. Clădirea, denumită United Business Center 2 (UBC 2), are 12 niveluri, o suprafaţă de 18.000 mp şi este închiriată integral de companii precum: Ness Software Engineering Services, Autoliv România, PwC România şi Bitdefender.

„Experienţa companiei IULIUS în dezvoltarea de spaţii de birouri clasa A a făcut ca această clădire să fie construită şi închiriată integral într-un timp record. UBC 2 a fost proiectată pentru a răspunde exigenţelor partenerilor noştri şi suntem onoraţi că mari companii din domenii precum IT şi automotive au ales această clădire pentru consolidarea operaţiunilor. Datorită localizării centrale, beneficiilor pe care le au angajaţii în ansamblul multifuncţional, dotărilor tehnice de ultimă generaţie şi soluţiilor sustenabile implementate, UBC 2 reprezintă cea mai modernă şi eficientă clădire de birouri din Timişoara”, a declarat Iulian Dascălu, preşedintele companiei IULIUS.

Portofoliul de spaţii office al companiei IULIUS a ajuns, în prezent, la nouă clădiri de birouri clasa A operaţionale, cu o suprafaţă totală de 106.000 mp, dezvoltate sub brandul United Business Center.

În prezent, la Timişoara se lucrează la cea de-a doua clădire office, cu 12 niveluri și o suprafaţă închiriabilă de 13.000 mp. Pentru aceasta, compania IULIUS a semnat un parteneriat cu furnizorul internațional de servicii IT Atos, pentru închirierea a 6.000 mp.

Angajaţii beneficiază de discount-uri de până la 25%, la circa 80 de magazine din Iulius Mall

Datorită mixului între spaţiile de birouri şi cele de retail, persoanele care lucrează în UBC 2 beneficiază de o gamă extinsă de servicii şi facilităţi, atât în clădire, cât şi în Iulius Mall. Astfel, în UBC 2 funcţionează Policlinica REGINA MARIA şi magazinul dm drogerie markt, iar în curând, doi operatori de servicii bancare. Clădirea dispune de căi de acces directe spre Iulius Mall, angajaţii având la dispoziţie peste 35 de locaţii în food court, restaurante, cafenele, magazine, cinema multiplex, centru de fitness, o varietate de servicii, opţiuni de leisure şi locuri de parcare.

Prin programul Card Partener, angajaţii beneficiază exclusiv de promoţii, la aproximativ 80 de locaţii din mall: până la 25% discount, la magazinele de vestimentaţie, încălţăminte şi accesorii; până la 20%, la cafenele şi restaurante; până la 15%, în food court; până la 20%, la servicii de curăţătorie, spălătorie auto, coafor, turism şi entertainment.

UBC 2 va beneficia de certificare LEED, fiind dotată cu sisteme, aparatură şi echipamente cu un consum redus de energie. Totodată, clădirea dispune de implementarea unor politici sustenabile de operare, cu scopul de a crește eficienţa costurilor la utilităţi şi confortul chiriaşilor. Printre soluţiile verzi implementate se numără: grad sporit de lumină naturală, reglarea automată a intensităţii luminii din interior, sistem inteligent de automatizare a instalaţiilor electrice, sisteme de ventilație de ultimă generație, care vor asigura o temperatură constantă și un volum optim de aer proaspăt, fațade cu sticlă specială, care oferă protecţie termică şi solară, suporturi pentru parcarea bicicletei, duşuri şi vestiare pentru cei care vin la birou cu acest mijloc de transport.

Tot pentru economisirea resurselor şi optimizarea funcţionării, imobilele office vor beneficia de cea mai avansată tehnologie germană în domeniul managementului inteligent al clădirilor, dezvoltată de compania Bosch. Building Integration System va permite centralizarea tuturor sistemelor de monitorizare şi control ale clădirilor din ansamblul Openville pe o singură platformă, asigurând, astfel, eficienţă sporită în administrare, costuri reduse de operare şi un nivel maxim de securitate.