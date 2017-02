Ministerul Transporturilor a primit undă verde de la Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) şi de la Inginerul Independent pentru recepţia a 15 kilometri din lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva, care ar putea avea loc luni, 6 februarie. Această secţiune urmează să fie deschisă circulaţiei după finalizarea auditului de siguranţă rutieră.



Recepţia pentru cei 15 kilometri dintre nodurile Dumbrava şi Margina ale autostrăzii Lugoj-Deva ar putea fi efectuată luni, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Pro Infrastructură (API), care citează două surse din domeniu.

"Se pare că luni, 6 februarie, va fi recepţia pentru Dumbrava - Margina. Revenim pe weekend cu o confirmare finala. Nu avem informatii in acest moment despre data deschiderii", au spus reprezentanţii API.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat joi că în perioada 1 februarie - 2 februarie 2017 au fost efectuate verificări ale lucrărilor executate pe obiectivul "Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2, km 27+620 - km 56+220".

Comisia de Inspecţie Tehnică a lucrărilor a fost constituită în baza Deciziei Directorului General. "Odată cu finalizarea inspecţiei comisiei întrunite, vom prezenta concluziile acesteia cu privire la stadiul lucrărilor pe acest segment de autostradă", au spus reprezentanţii CNAIR.

Aceştia au precizat că recepția lucrărilor pe cei 15 kilometri dintre nodurile Dumbrava şi Margina de pe autostrada Lugoj-Deva se face în baza HG nr. 273/1994 actualizată, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Potrivit lor, la baza amânării de anul trecut a deschiderii celor 15 km din lotul II al autostrăzii Lugoj - Deva a stat modul diferit de interpretare a prevederilor HG nr. 273/1994, referitor la Recepţia la terminarea lucrărilor.

"În vederea realizării Recepţiei a fost elaborat și prezentat Raportul Inginerului Independent, cu propunerea fermă de recepție la terminarea lucrărilor", au continuat reprezentanţii CNAIR.

De asemenea, ei susţin că Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a transmis către Ministerul Transporturilor în data de 9 ianuarie 2017 un punct de vedere cu privire la recepţionarea lucrărilor aferente secţiunilor A, B, C din autostrada Lugoj - Deva lot 2, prin care se recunoaşte legalitatea recepţiei unei părţi a obiectului contractului independentă funcţional.

Aceştia mai menţionează că ISC reprezintă autoritatea în domeniu pentru controlul și asigurarea calității în construcții, drept pentru care punctul de vedere cu privire la această situație reprezintă interpretarea legală oficială.

"Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de Ordonator principal de credite a comunicat în mod instituționalizat cu ISC și ne-a informat despre faptul că a fost îndeplinită și obligația prevăzută la art. 6 teza 2 din Regulamentul de recepție al lucrărilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, iar ISC va asigura prin reprezentanții săi participarea la recepția de finalizare a lucrărilor", au adăugat reprezentanţii CNAIR.

De asemenea, ei au spus că auditul de siguranță rutieră, care nu a fost întocmit anul trecut, va fi finalizat, astfel încât darea în exploatare a acestor secțiuni de autostradă să se realizeze numai după prezentarea acestui audit întocmit potrivit legii.

"CNAIR SA intentionează să recepționeze secțiunile finalizate din lotul 2 al autostrazii Lugoj - Deva cât mai repede posibil. Având în vedere condițiile meteorologice din ultima vreme și demersurile ce trebuie întreprinse pentru organizarea recepției, aceasta se estimează a fi efectuată în prima parte a lunii februarie 2017", au mai spus reprezentanţii CNAIR.

Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva sunt efectuate de către Asocierea Salini Impregilo si Secol.

Valoarea contractului este de 562,73 milioane de lei fără TVA, din care 478,32 milioane de lei Fonduri de Coeziune (85%) şi 84,4 milioane de lei Guvernul României (15%).

Salini Impregilo a demarat în septembrie 2015 o procedură arbitrală împotriva CNAIR, din cauza problemelor din contractul pentru execuţia lotului 3 al autostrăzii Sibiu-Orăştie. Acesta a fost închis la aproape 1 an de la inaugurare din cauza apariţiei unor fisuri şi demolat parţial. Contractul cu constructorii italieni a fost reziliat iar reparaţia a fost efectuată în regie proprie de către CNAIR, lotul fiind redeschis circulaţiei pe 10 octombrie anul trecut.