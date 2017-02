Ciobanii din Timiş cer ANSVA şi Guvernului României să deschidă piaţa arabă la comerţul cu carne de oaie. Gheorghe Mihăescu, preşedintele Cooperativei agricole „Ovis Lugoj”, al Asociaţiei Ovitim din judeţul Timiş şi vicepreşedintele Romovis, a declarat că această problemă o poate rezolva numai ANSVA. „E foarte dureros pentru oieri că autorităţile nu sunt în stare să finalizeze nişte acorduri dintre ţări. Vrem să se deschidă piaţa arabă, fiindcă aceasta este foarte mare şi acolo sunt şi oameni cu bani. Piaţa italiană şi cea gecească sunt de mică anvergură. Oamenii de acolo nu se dau în vând după carnea de oaie, ci de miel, în schimb, arabii preferă carnea de oaie matură”, spune Mihăescu. Din păcate, grecii şi italienii preferă carcasele mici, dar acestea sunt numai primăvara, când se nasc mieii. Italienii vor carcase de 5 -6 kg, iar grecii de 10 -12 kg. „În timpul anului, nu avem carcase mici. La noi fătările sunt programate pentru anotimpul de primăvară. Carcasele mari le cumpără arabii şi de acestea avem tot timpul anului, dar nu există deschisă piaţa către ei. Atunci rămânem cu animalele în stână. Nici în România nu este formată piaţa cărnii de oaie. Iată o problemă gravă a ciobanulor şi nu numai acum la începutul lui 2017”, a explicat Mihăescu. În această perioadă, fermierii susţin că un kilogram de carne de ovină ajunge la 12 -14 lei, dar nimeni nu este interesat să cumpere, nefiind o piaţă formată. Intereresul românilor mai creşte cu prilejul Paştelui. Atât. „Deocamdată nu se vinde nimic. Nu există cerere. Avem magazinul cooperativei noastre din Piaţa centrală din Lugoj, dar degeaba. De fapt, totul este simplu de explicat. Dacă până acum nu aveai voie să tai mielul la tine în fermă, de unde să existe o piaţă de carne de oaie? E de râsul-plânsul. Avem cele două abatoare mari în Timiş la Liebling şi la Giulvaz care nu îţi taie ţie câteva oi să vinzi pe piaţă. Aici e problema. Am fost la unguri în luna decembrie şi am văzut că fiecare cioban are la marginea saivanului o cameră de patru metri pe patru, betonată pe jos şi un cârlig sus. Acolo, taie mielul şi oaie. Vine medicul veterinar, verifică, pune ştampila şi ciobanuul îl vinde imediat la piaţă. La noi de ce nu se poate asta?”, se întreabă Mihăescu. Fermierii speră că le va veni în ajutor Ordinul nr. 140 al ANSVA, care va intra în vigoare din 27 ianuarie 2017 şi care le dă voie să îşi taie animalul în fermă.