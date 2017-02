Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat la nivel național de către vânzătorii de apartamente (noi și vechi) s-a majorat cu 1,3% în prima lună din 2017, de la un nivel de 1.050 de euro pe metru pătrat util, valabil la finele lui decembrie 2016, până la 1.064 de euro pe metru pătrat. Valoarea actuală este cu 9,6% mai mare decât cea consemnată în perioada similară a anului precedent, respectiv 971 de euro pe metru pătrat. Important de menționat este că, în urma realinierii pretențiilor proprietarilor pe parcursul lui ianuarie, Bucureștiul ocupă în momentul de față prima poziție în clasamentul scumpirilor la 12 luni, surclasând astfel Cluj-Napoca și Timișoara.

București:

În prima lună din 2017, apartamentele din Capitală s-au apreciat, per ansamblu, cu 1,4%, de la 1.141 de euro pe metru pătrat util, până la 1.157 de euro pe metru pătrat; cea din urmă valoare relevă un salt de 9,8% față de aceeași perioadă din 2016, când vânzătorii solicitau, în medie, 1.054 de euro pe metru pătrat. Trendul ascendent din ianuarie a fost susținut aproape în exclusivitate de segmentul apartamentelor vechi, care s-au scumpit cu 3,7%, de la 1.090 la 1.130 de euro pe metru pătrat. Locuințele nou-construite, pe de altă parte, au înregistrat doar o variație neglijabilă, de 0,1%, de la 1.172 la 1.173 de euro pe metru pătrat.

Brașov:

În orașul de la poalele Tâmpei, Indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 2,2% în prima lună a anului, de la 900 la 920 de euro pe metru pătrat; locuințele din oraș sunt, astfel, cu 4,1% mai scumpe decât în urmă cu un an (când costau 884 de euro pe metru pătrat util). Prețurile apartamentelor vechi au crescut cu 2,3% în ianuarie (de la 911 la 932 de euro pe metru pătrat), iar cele ale unităților locative noi cu 2% (de la 870 la 887 de euro pe metru pătrat).

Cluj-Napoca:

În mod interesant, capitala Transilvaniei a înregistrat în ultima lună una dintre cele mai temperate creșteri dintre marile orașe – fiind depășită în această privință doar de Timișoara. Astfel, pretențiile proprietarilor s-au majorat cu 0,8%, de la 1.247 la 1.257 de euro pe metru pătrat util, situându-se acum la o diferență de 9,1% față de începutul lui 2016 (când ajungeau la 1.152 de euro pe metru pătrat). Cele două segmente de piață analizate au avut însă o evoluție diferită: apartamentele din blocurile vechi s-au scumpit în ianuarie cu 2,1% (de la 1.279 la 1.306 euro pe metru pătrat), însă cele noi s-au ieftinit cu 1% (de la 1.184 la 1.172 de euro pe metru pătrat).

Constanța:

În orașul de malul mării, locuințele s-au scumpit cu 1,6% în decursul a treizeci și una de zile (de la 973 la 989 de euro pe metru pătrat) și cu 8,1% în ultimele 12 luni (de la 915 euro pe metru pătrat). Pe parcursul lui ianuarie, pretențiile vânzărtorilor de apartamente vechi s-au majorat cu 0,4%, de la 969 la 973 euro pe metru pătrat. Un salt de 4,8% a fost consemnat însă de unitățile locative din noile ansambluri rezidențiale, de la 989 la 1.036 de euro pe metru pătrat.

Iași:

În capitala Moldovei, prețurile au crescut, per ansamblu, cu 3,6% în ianuarie, de la 854 la 885 de euro pe metru pătrat util; cu toate acestea, valoarea actuală este cu doar 0,9% mai mare decât cea valabilă în urmă cu un an, respectiv 877 de euro pe metru pătrat. Apartamentele vechi s-au scumpit de la începutul anului cu 1,6%, de la 878 la 892 de euro pe metru pătrat; cele noi, pe de altă parte, au cunoscut un salt de 6,2%, de la 825 la 876 de euro pe metru pătrat.

Timișoara:

În orașul de pe Bega, Indicele Imobiliare.ro a înregistrat în ianuarie un avans de 0,3% al prețului cerut de vânzători, de la 1.027 la 1.030 de euro pe metru pătrat; cea din urmă cifră marchează o diferență de 8,2% față de perioada similară din 2016, când aceștia solicitau pentru un apartament 952 de euro pe metru pătrat. De remarcat este că, în timp ce locuințele vechi s-au apreciat cu 1,1% în ultima lună (de la 1.018 la 1.029 de euro pe metru pătrat), cele noi s-au ieftinit cu 2,3% (de la 1.056 la 1.032 de euro pe metru pătrat).