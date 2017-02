Reprezentanta unei companii italiene din Arad sustine ca prefera sa angajeze italieni, nu romani. Sanda Balas, HR manager la Maschio-Gaspardo, declara ca firma pe care o reprezinta cauta quality manager, insa romanii au pretentii fabuloase.

“Nu sunt suficient de multi candidati cu o astfel de pregatire, iar cei cu care am discutat ne-au refuzat, nu am reusit deloc sa ajungem la un consens cu ei. Am lucrat chiar si cu firme de recrutare in incercarea de a acoperi pozitia. Unii dintre candidatii existenti au si pretentii extrem de mari, vor si masina, si chirie, si cazare si cheltuieli, bonus garantat de final de an, dar si un salariu de peste 2.500 de euro net. Sunt cerinte fabuloase“, a explicat Sanda-Valentina Balas, human resources manager.

“Ne orientam spre piata din Italia, de anul acesta cautam italieni care sa vina sa lucreze in Romania. Calitatea trebuie sa fie foarte buna, de aceea avem nevoie de un om cu experienta pentru pozitia de quality manager. In Italia este exact opusul pietei muncii noastre: fiind mai putine locuri de munca pentru manageri, acestia stau la coada pentru a fi angajati. Italienii de pe functii manageriale sunt foarte bine pregatiti si lucreaza pe salarii bune, dar mai sunt altii care poate din nesansa sau din alte motive nu au loc de munca, desi sunt bine instruiti. Pe aceia vrem sa ii 'prindem' si sa ii aducem in Romania“, a declarat Sanda Balas pentru zf.ro.