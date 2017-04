Un pensionar din Arad are de plătit rate timp de 6.447 de ani pentru o datorie în valoare de 3.000.000 de lei În aceeaşi situaţie se află mii de alţi penisonari care au pierdut procese şi au rămas cu datorii uriaşe. Pentru a putea fi plătite este nevoie de sute de ani sau chiar milenii, din cauza veniturilor foarte mici pe care le au.

Pensionarului cu cea mai lungă perioadă care a fost calculată pentru plata datoriilor i se reține lunar 39 de lei, pentru că are o pensie mică, de aproximativ 600 de lei, în condițiile în care datoria sa este de peste 3.000.000 de lei.

În aceeaşi situaţie sunt peste 5.500 de persoane din Arad. Şi acestea au popriri pe pensii, din cauza datoriilor la stat, banci, firme sau persoane fizice.

Directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Arad, Mihaela Vasil, a declarat, pentru aradon.ro, că în unele cazuri este vorba de sentințe cu privire la atragerea răspunderii patrimoniale în urma unor falimente sau de datorii acumulate către administrațiile locale. De asemenea, un număr de 3.218 arădeni cu datorii la CARP au popriri de pensii, în majoritatea acestor cazuri graficul de plată fiind de câțiva ani.

Cea mai mare rată lunară de achitat este de 1.333 lei, în cazul unei persoane care are o datorie către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP). În schimb, cea mai mică rată este de 1 leu pe lună, situație în care se află zeci de pensionari cu venituri ușor peste pragul de 534 de lei pe lună.

"Nu se poate reține mai mult de o treime din venitul ce depășește plafonul de 534 de lei în cazul unei singure popriri sau jumătate din această sumă pentru mai multe popriri", a declarat Mihaela Vasil.