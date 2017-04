Peste 3000 de persoane au vizitat Salonul Internațional de Vinuri din Timișoara – VINVEST, cu bucuria de a descoperi vinuri românești, vinuri internaționale și câteva soiuri de șampanie ale unor producători autentici din regiunea franceză Champagne. Standurile celor 26 de producători din România, Republica Moldova, Serbia, Italia, Franța, prezenți în salon, au fost neîncăpătoare pentru numărul celor interesați să cunoască vinuri noi. Au întregit salonul și reprezentanți au serviciilor conexe producției vinului din România, Germania, Ungaria.

“A fost o ediție bogată: producători mulți de vin, reprezentanți ai serviciilor conexe producției de vin, parteneri prezenți cu alte produse de alimentație, expoziție de pictură și folclor autentic românesc, degustări tematice de vin și de șampanie, show gastronomic, tot timpul s-a întâmplat ceva în salon pentru a menține interesul celor prezenți. Am avut vizitatori străini, ceea ce ne-a surprins în mod plăcut. Vedem astfel partea cosmopolită a Timișoarei și potențialul pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea pentru anul 2021, când orașul va avea un program de Capitală Europeană a Culturii”, a declarat Lucia Pîrvu, director VINVEST.

Noutatea ediției a constat în organizarea unui Master Class Champagne, organizat în parteneriat cu colaboratorul francez BRC SELECTION SERVICE reprezentat de Stéphanie Munteanu Borca. “Am dorit să prezentăm selecții autentice de șampanie publicului din regiunea de vest. Au fost trei zile de salon cu mare interes pentru aceste șampanii franceze deosebite. Am avut o deosebită surpriză să vedem interesul pentru Master Class, ne-a bucurat să vedem că pe piața din Timișoara aceste produse sunt bine venite”. Master Classul de șampanie a fost susținut de unul dintre cei mai renumiți somelieri din Franța, specializat în șampanii, Ronan Lieugard. Delegația franceză a fost completată de Pascal Tetot, jurnalistã pentru Someliers International Magazin, corespondent pentru Franța în străinătate și de viticultorul Xavier Lecont.

Timișorenii au fost un public privilegiat la cea de-a XIVa ediție VINVEST datorită cramelor Hermeziu și Cotnari SA care au lansat două vinuri noi, în premieră națională, gama Vladomira, respectiv gama Selecții, de vinuri roșii și roze.

Finalul salonului a arătat că există un interes deosebit pentru cramele mici, care au vinuri noi în ediții limitate. VINVEST susține investitorii și oferă cadrul necesar pentru promovarea lor și pentru intermedierea relației cu publicul consumator.

Un moment aparte în cadrul salonului a fost anunțarea vinurilor care au câștigat marile medalii de aur din cadrul Concursului Național de Vinuri și Băuturi Alcoolice, ediția a XIIa. Patru vinuri românești, din cele 129 de probe înscrise au primit marele premiu acordat de un juriu specializat format din membrii Asociației Degustătorilor Autorizați din România. “A fost o ediție de concurs foarte complexă pentru că am avut mulți participanți. Am organizat acest concurs după standarde internaționale. Interesul pentru medaliile VINVEST a fost evident pentru că în concurs au fost înscriși mai mulți producători decât cei prezenți ca expozanți în salon. Este remarcabilă reputația acestui concurs, consolidată an de an de interesul participanților. Deosebit față de alți ani a fost numărul mare de probe de vinuri roze. Este un trend acest soi în industria vinului, cu siguranță datorat cererii publicului pentru vinuri roze”, a declarat dr.ing. Petre Badea, președintele concursului.

Cavaleri ai vinului de la Ordinul Sfântul Vincenziu din Szeged, Asociația Femeilor Specializate în Degustarea Vinului din Szeged și un reprezentant al Ordinului Cavalerilor Vinului Sfântul Teodor din Belgrad au fost prezențe speciale în cadrul salonului, la cele mai importante momente de festivitate.

Pe tot parcursul salonului s-au evidențiat în mod deosebit elevii Colegiului Economic din Timișoara “F.S. Nitti” care au susținut activitatea de organizare și de interacțiune cu publicul vizitator atât la Centrul Regional de Afaceri, cât și la evenimentele conexe organizate în alte locații din oraș.

VINVEST este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Este. De 14 ani, participanții din România și din străinătate folosesc acest prilej pentru lansarea de produse noi și pentru deschiderea de noi parteneriate.

VINVEST este un promotor al brandurilor românești și are ca obiectiv atât încurajarea legăturilor de afaceri în beneficiul consumatorului final, cât și educarea publicului larg în arta vinului.

Ediția din 2017 a fost susținută de numeroși parteneri, printre care parteneri în organizare au fost Asociația Degustătorilor Autorizați din România, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Partener oficial al evenimentului au fost Cramele Anastasia, iar partener național au fost Cramele Hermeziu. Alți peste 60 de parteneri de eveniment au oferit produse de panificație, patiserie, apă, mezeluri, brânzeturi, cafea și ceai, gheață, flori, promovare și servicii de organizare de eveniment.