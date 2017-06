Angela Cristea,, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a declarat că Timişoara s-a schimbat prea puțin în ultimii opt ani

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro au organizat și la Timișoara conferința regională despre fondurile europene „Succesul e...MOLIPSITOR!” - Regiunea Vest, în parteneriat cu Banca Comercială Română și Banca Transilvania.

Conferința este parte a celei de-a doua ediții a Caravanei Fondurilor Structurale - „Succesul e... MOLIPSITOR!”, prima ediție având loc în 2014, un proces interactiv de descoperire și împărtășire a bunelor practici și a impactului generat de proiectele finanțate din fondurile europene. În perioada mai-noiembrie 2017, vor fi vizitate cele 8 regiuni ale României, pentru a discuta lecțiile învățate și a prezenta exemplele de bune practici ale beneficiarilor de la nivel local.

În discursul ținut la începutul conferinței, Angela Cristea,, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, a declarat că Timişoara s-a schimbat mai puţin decât se aştepta. „Mă bucur foarte mult să fiu în Timişoara. Nici nu mai ţin minte când am fost ultima oară aici. Cred că înainte de a avea o plecare de opt ani din ţară. Ca să fiu foarte sinceră, s-a schimbat mai puţin decât m-aş fi aşteptat. Unul dintre avantajele plecării din ţară pentru o perioadă mai îndelungată este că la întoarcere vezi cât de mult s-a schimbat faţa oraşului. Îmi face plăcere să merg în diferite regiuni ale ţării pentru a constata acest lucru. În Timişoara este un caz special pentru că Timişoara a câştigat titlul de Capitală Culturală Europeană pentru 2021 şi va deveni oraşul ambasador al României în acel an. Plimbându-mă aseară prin centrul oraşului mi-am dat seama că este o oportunitate extraordinară şi mai sunt lucruri de făcut. Există un potenţial foarte mare de a folosi fondurile publice inclusiv fondurile europene pentru a se pregăti de această provocare. Este clar că se poate beneficia de fondurile publice în zona de patrimoniu şi infrastructură. Sunt două priorităţi pe care le-am văzut cu ochiul liber. Sunt convinsă că dumneavoastră timişorenii le cunoaşteţi mult mai bine. Pentru cineva care vine odată la 10 ani aici, asta este ce am observat aseară”, a spus şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Evenimentul a inclus și prezentări ale unor proiecte de succes, studii de caz cu privire la implementarea unor concepte inovatoare în proiectele cu finanțare europeană și o secțiune interactivă „Să învățăm de la experți”.

Printre temele prezentate s-au numărat: ”Impactul finanțărilor prin POR 2007-2013 în Regiunea Vest”, susținută de Adrian Mariciuc, șef Departament Planificare Regională și Dezvoltare Urbană ADR Vest, ”Impactul finanțărilor prin POSDRU 2007 – 2013 în Regiunea Vest” – Adriana Toma, director executiv OIR POSDRU Vest, ”BT simplifică accesul la banii europeni” – Leonard Cornoiu, Director Direcția Programe Europene, Banca Transilvania, ”BCR – partener de încredere pentru proiecte de succes” – Loredana Răuțu, Director Departament Programe de Finanțare, Banca Comercială Română, ”INCUBOXX – Succesul se măsoară în perioada de sustenabilitate” – Florin Vîlcea, director INCUBOXX, ”Experiența Universității de Vest în implementarea proiectelor europene” – Ovidiu Megan, prorector Universitatea de Vest Timișoara.

Unul dintre proiectele de succes, date ca exemplu de bună practică, a fost ”Banatul Istoric, Spaţiu Intercultural Româno-Sârb, proiect finanțat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia și derulat în perioada 2012 – 2014 de Uniunea Europeană Banat din România – UEBR. Despre realizările proiectului a vorbit Lia Lucia Epure, președinte executiv al UEBR. Lia Lucia Epure a vorbit despre greutățile dar și oportunitățile pe care le dezvoltă derularea unui proiect cu finanțare europeană și despre Banca Transilvania și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara, partenerii care au ajutat-o să încheie cu succes proiectul.