Edi Prodan a murit decapitat de tren, la doar 21 de ani

La doar 21 de ani, Edi Prodan a ales să rupă legătura cu viața într-un mod care a șocat întreaga comunitate. Și-a pregătit telefonul pentru înregistrare, și-a așezat gâtul pe calea ferată și a așteptat trenul… A murit decapitat de trenul Arad – Timișoara pe podul CFR Micălaca.

Mama sa, Diana Prodan, frații săi, Gabi și Norbert, tatăl său, cu toții sunt în stare de șoc după această veste, pentru că nimic nu anunța asta.

Edi a ales să plece din această lume chiar într-un loc în care se juca des în copilărie. „Nu pot să cred. Nu pot să cred că e adevărat și nu pot să cred că ești tu. Ai ales locul de la Podul Roșu, locul unde ne jucam în urmă cu zece ani, când eram copii”, îi scrie unul dintre prietenii din copilărie pe Facebook.

Născut la 22 aprilie 1998, a crescut în Micălaca, a absolvit cursurile Colegiului Național „Vasile Goldiș” din Arad în urmă cu doi ani și mai avea un an pentru a absolvi și cursurile Universității de Vest Timișoara.

“Edi Prodan, fratele meu drag chiar nu pot vorbi nu pot dormi nu pot face nimic spun ceea ce simt acum, stau de 2 ore si fumez incontinuu tigara dupa tigara si nu cred ca esti tu si culmea ne jucam acum 9-10 ani la podu rosu exact in locul unde ai ales sa pleci din lumea asta Edi, chiar nu pot crede asa ceva te-am sunat astazi de 3 ori cu gandul ca raspunzi si mă faci retard mintal tiam scris pe mess ne-am vazut acuma cateva zile si miai spus ca esti ok chiar am ras am glumit, Edi eu sincer sunt terminat fizic, psihic, spiritual nu mai pot face nimic nu te-am crezut in stare de asa ceva niciodata doresc doar ca aceea durere sa fi disparut acuma sa fi linistit si impacat nu merita sa ii dovedești asa ceva aceasta faptă nu se face frate niciodata sa dovedești ca ai iubit pe cineva doresc si ca aceea durere ce ai avut-o sa se intoarca de 999.999.999 persoanei care tia provocato, iti doresc un drum cat mai lin spre ceruri spre o nouă viata fara durere si chin iti doresc doar liniște unde esti acum Dumnezeu sa te ierte si sa te odihneasca in pace fratele meu efectiv mi-ai rupt o bucată de suflet din mine cu plecarea ta!!!😭😭😭😭😭😔😔😔😔😔🥺🥺🥺🥺🥺 Vei ramane in inima mea pentru totdeauna frate Prodanel!💔💔💔🖤🖤🖤.”, a scris Andrei.

Sursa: specialarad.ro

