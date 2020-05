Ediția a treia a Embargo Fest se amână pentru 2021

Cea de-a treia ediție a Embargo Fest, care ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 11-14 iunie, la Dudeștii-Vechi, se amână pentru anul viitor. „În contextul pandemiei de Covid-19 și a noilor dispoziții legale, suntem nevoiți să luăm decizia de a amâna Embargo Fest, ediția „Back to the Roots”, pentru anul 2021. Le mulțumim tuturor artiștilor și fanilor, care așteptau cu nerăbdare ediția din acest an și sperăm să aveți înțelegere. Ne pregătim cu entuziasm pentru organizarea festivalului de anul viitor și sperăm să continuăm împreună povestea Embargo Fest”, au anunțat organizatorii manifestării.

Comentarii

comentarii