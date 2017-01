Nu este joacă, chiar dacă lucrurile par a se juca după modelul practicat de marii jucători ai destinelor altora. Consiliul Județean Timiș rămâne, în acest moment, fără președintele Sorin Grindeanu, angajat deja în marea responsabilitate a Guvernului României.

Cu ochii pe CJT, oricât demult ar vrea, din păcate pentru PNL, (mai mult PDL decât PNL, de fapt), președinția nu va fi liberală. Am putea analiza absurdul unor ipoteze de coaliție, de ”dreapta”, deși dreapta este doar un concept, acum, la momentul unei înfrângeri rușinoase. Conform acestor ipoteze, argumentate chiar de oameni din interiorul PNL Timiș, PNL a încercat să negocieze cu partidul lui Băsescu… De ce să ne mirăm? După ce Băsescu a fost bălăcărit (cum merita!), în timpul campaniei din 2012, de pe scenele campaniei electorale, mai ales de pe cea din Piața Unirii, acum, unii liberali stau umili în fața celui cu fața hidoasă de ură și alcool. Și vor ceva… Ce? Unitate! Doamne, dă-l înapoi de marele și bunul nostru Caragiale, nu de alta, dar ar trebui schimbată puțin topica frazei, în rest, totul este scris! Câtă lipsă de demnitate! Ce să i se ceară lui Băsescu? Votul celor doi tăcuți pmp–iști din CJT? Pentru ce? Pentru o coaliție care se va face, din nou, de rușinea țării? UNPR, despre care știm că a cerut oprirea fuziunii cu PML, are trei membri în CJT, care, desigur, vor vota alături de PSD și ALDE, noul președinte al CJT. Numărul lor este, prin adunare, 21! Așadar, președintele CJT va fi ales de acest număr de persoane, mai mare decât cel formal de PNL și PMP (intrat în parlament cu rușinosul cinci). Cine-și mai bate capul? Cine se mai joacă de-a CJT, ca și cum ar face deliciul unui ”de-a v-ați ascunselea”? Cine este naivul care crede că mai poate schimba soarta președinției? Un Alin Popoviciu? El se mai crede activ prin Complexul Studențesc, la ora aranjamentelor cu locuri în cămine? Sau Dan Popa, cu rolul său de ”aranjeur de culise”? Căci despre domnul Robu nici nu-mi poate trece prin gând că ar face vreo tentativă de combinație cu vreun Băsescu, sau cu vreun alt rebut al politicii românești, despre domnul Robu, nici prin gând nu-mi trece că ar apleca urechile la un Alin Popoviciu, din cauza căruia PNL Timiș a pierdut CJT! După ce a avut demnitatea de a-și da demisia din funcția de președinte PNL Timiș, după pierderea alegerilor generale, domnul Robu va avea timp să-și reconsidere relațiile din PNL, din Timișoara, din Timiș, și, desigur, să candideze la poziția de președinte al PNL, în primăvara acestui an… Oricum, plimbatul prin baruri și cluburi dăunează grav sănătății sociale a unui grup, sănătății unui partid, dar și imaginii oricui este (sau devine) implicat în viața unei comunități.

Joaca de-a Consiliul Județean Timiș este oprită din fașă! Președintele va fi din PSD, poate numai bine pentru Timiș, care are deja și un premier din același loc!

Deocamdată, atât!