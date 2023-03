Educație proactivă – educație pentru noua generație, în 4 școli din Timiș cu sprijinul cluburilor Rotary

În perioada ianuarie – martie 2023, a fost implementat cu succes proiectul educațional ”Educație proactivă” de către cele 8 cluburi rotary din județul Timiș.

Este vorba de Clubul Rotary Opera Timişoara, Clubul Rotary Timișoara, Clubul Rotary Timișoara Cetate, Clubul Rotary Timișoara Ripensis, Clubul Rotary Timișoara Cosmopolitan, Clubul Rotary Buzias, Clubul Rotary Lugoj, Clubul Rotary Jimbolia și susținut de Rotary International District 2241.

Scopul proiectului a fost facilitarea accesului la metode inteligente de predare în școlile din mediu rural, inițierea elevilor și cadrelor didactice în educația ecologica aplicată și de asemenea instruirea elevilor în vederea acordării primului ajutor și a evacuării în caz de urgență pentru a învață cum să îşi salveze propria viaţă, cât și a celor din jur, în cazuri de urgență. Beneficiații acestui proiect au fost aproximativ 400 de elevi și profesorii din școlile: Școala Gimnazială Satchinez, Școala Gimnazială Checea, Școala Gimnazială Boldur și Școala Gimnazială „Maria Brindea” din Pesac, județul Timiș.

Prin acest proiect am atins următoarele obiective: dotarea cu tehnologie SMART a școlilor din domeniul rural și traininguri pentru cadrele didactice în vederea utilizării acestora într-un mod creativ și constructiv în clasă; am ținut cursuri de prim ajutor și evacuare în caz de urgență pentru elevii din ciclul gimnazial al celor 4 școli implicate și de asemenea, s-au ținut cursuri de educație privind protecția mediului înconjurător pentru toți elevii din cele 4 școli. Cursurile au fost susținute de specialiști de la Crucea Roșie Romană Filiala Timișoara, Retim Ecologic Service SA și SC Best Smart Protect SRL – explică rotarienii.

La evenimentul din data de 07 martie 2022 din localitatea Boldur am avut ca participanți: DG Florin Marginean, DGE Ovidiu Bunget, Inspector Scolar Adjunct Cosmin Hogea, PDG Solovastru Mircea, Asistent Guvernator Claudiu Vizitiu, director Scoala Gimnazială Boldur Prof. Dr. Ec. Flavia-Lorena Cut-Lupulescu, primarul comunei Boldur Stoi Constantin-Cristian împreunp cu consilieri locatii Boldu, precum și președintii cluburilor Club Rotary Opera Timişoara, Clubul Rotary Timisoara, Clubul Rotary Timisoara Cetate, Clubul Rotary Timisoara Ripensis, Clubul Rotary Timisoara Cosmopolitan, Clubul Rotary Buzias, Clubul Rotary Lugoj, Clubul Rotary Jimbolia. De asemenea au fost prezenți reprezentanți ai Crucii Roșii Romane Filiala Timișoara și Retim Ecologic Service SA.

