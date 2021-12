Educație și cultură digitală, cu specialiștii de la UPT

Peste 1.500 de participanți au fost împreună online, la cea de-a VI-a ediție a workshop-ului internațional dedicat competențelor digitale în cultură, educație și nu numai.

Workshop-ul internațional online Competențe digitale pentru educație și cultură a fost organizat de Centrul de ID/IFR și e-Learning și Centrul Multimedia – Universitatea Politehnica Timișoara, în colaborare cu Asociația IEEE România și EDEN Digital Learning Europe.

Evenimentul a înregistrat un real succes, cu un număr record de 36 de speakeri din Europa și SUA, experți europeni, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, precum și studenți și elevi, dar și oameni de cultură și din domeniul industriilor creative.

Ediția din acest an fiind concentrată pe concepte precum competențe digitale, cultura digitală, realitate virtuală și augmentată, media experimentală, blockchain, (Digital Competences, Digital Culture, Blockchain, Augmented and Virtual Reality, Experimental Media) și a inclus studii de caz despre impactul mediului digital asupra culturii și educației în ultimul an.

Prezentările au fost susținute de speakeri din țări precum: România, Germania, Spania, Austria, Italia, Norvegia, Marea Britanie, SUA, Belgia sau Grecia.

Evenimentul a avut loc online și a fost transmis live, simultan pe platformele Zoom, Facebook și YouTube. Participarea a fost liberă, prezentările s-au desfășurat atât în română, cât și în engleză iar participanții au primit certificate digitale de participare. În premieră la ediția din acest an, participanții români au avut opțiunea de a asculta prezentările în engleză dublate în limba română cu ajutorul unui interpret live, asigurat de Centrul de ID/IFR și e-Learning UPT.

Tot în premieră, pentru un plus de interactivitate cu participanții, fiecare speaker a transmis o întrebare legată de subiectul prezentat participanților, care au putut răspunde live în timpul prezentărilor, urmând ca la finalul fiecărei prezentări, răspunsurile acestora să fie discutate și interpretate de către prezentatori.

Evenimentul a fost deschis de către prof.univ.dr. Radu Vasiu, președintele Senatului UPT și directorul Centrului Multimedia. Dr. Diana Andone, directorul Centrului de e-Learning UPT a preluat cuvântul, prezentând viziunea pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru educație și cultură, prin inițiativele și proiectele desfășurate de Universitatea Politehnica Timișoara în rândul cadrelor didactice, al studenților,cât și pentru colaboratorii UPT.

Anna Krassa – Education Adviser la Moodle Academy and DigCompEdu, Grecia împreună cu MFL Mary Cooch – Education Manager la Moodle Academy, Marea Britanie, au prezentat programele de certificare internațională oferite de Academia Moodle, dar și DigCompEdu.

Proiectul european Erasmus+ MODE-IT și competențele pentru educația universitară deschisă dezvoltate în cadrul acestuia au fost prezentate de către dr. Diana Andone, urmând ca în continuarea evenimentului, Dr. Riina Vuorikari (Sevilla, Spania) de la Comisia Europeană să prezinte actualizările aduse competențelor digitale la nivelul competențelor digitale pentru cetățenii europeni, în cadrul EU DigComp 2.2.

Ș.l.dr.ing. Andrei Ternauciuc, Universitatea Politehnica Timișoara împreună cu dr. P.J. Wall, Trinity College Dublin, Irlanda au prezentat în continuare progresele realizate în cadrul primului stagiu de implementare a proiectului ACADIGIA – Instruire pentru Tehnologii Educaționale în Universitățile Tehnice.

Despre rolul asociațiilor internaționale în dezvoltarea competențelor pentru era inteligenței artificiale și, în special, rolul IEEE a vorbit dr. Clara Neppel, Senior Director, European Business Operations, IEEE Technology Centre – Viena, Austria.

Proiectul TalkTech și realizările care au rezultat în urma colaborării de 12 ani dintre studenții români și cei americani, dar și instrumentele digitale care au permis aceste colaborări și eficiența acestora au fost prezentate Dr. Mark Frydenberg, Director CIS Learning and Technology Sandbox, Bentley University, SUA și Dr. Diana Andone – Universitatea Politehnica Timișoara.

Conf.univ.dr. Andreea Paul, președinte INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE, România, a prezentat apoi inițiativele de amenajare a laboratoarelor de tip SmartLab din școlile române, subliniind rolul SmartLab în Educație – de la ON-line la OM-line.

Cum au folosit norvegienii realitatea virtuală în educație în timpul pandemiei și care au fost activitățile cu impact în rândul studenților au fost subiectele prezentării prof.dr. Ekaterina Prasolova-Førland, lider al IMTEL research group and lab, Department of Education and Lifelong Learning, Norwegian University of Science and Technology, Norvegia.

Drd. ing. Victor Holotescu, Universitatea Politehnica Timișoara, împreună cu prof.dr.ing. Carmen Holotescu, Universitatea Ioan Slavici, Timișoara și prof.dr.ing. Radu Vasiu, Universitatea Politehnica Timișoara au prezentat inițiativele din România pentru integrarea Blockchain în educație: Proiectul EBSI4RO.

Dr. Helen Caldwell, Associate Professor – Education, FHEA, Apple Distinguished Educator, University of Northampton împreună cu dr. Emma Whewell, Lecturer , University of Northampton, Marea Britanie au prezentat proiectul transnațional menit să formeze ambasadori ai schimbării în educația școlară în Educația digitală fără limite: cei care produc schimbarea.

Cum se poate creea și îmbunătăți arta cu ajutorul tehnologiei, dar și experiențele artistice transdisciplinare care au rezultat în urma conceptului de Media Experimentală și a educației contemporane în domeniul tehnologiei au fost prezentate de către FH-prof. mag. Markus Wintersberger, Deputy Academic Director of Digital Design, Department of Media and Digital Technologies, University of Applied Sciences in St. Louis. Pölten, Austria.

Cum și-au adaptat muzeele europene și americane activitatea în timpul pandemiei și ce proiecte au fost dezvoltate pentru a urmări și îmbunătăți activitatea acestora pe viitor- au fost subiecte abordate de dr. Chiara Zuanni, assistant professor, Centre for Information Modelling, University of Graz, Austria în cadrul prezentării Competențe digitale în muzee după pandemie – proiectele DigiCulture și ReInHerit.

Cum putem dota laboratoarele din universitățile europene cu tehnologii de realitate augmentată, virtuală și haptică la costuri accesibile și ce rezultate ar avea aceste îmbunătățiri în rândul experiențelor pentru studenți – au reprezentat subiectele prezentării lui ș.l.dr.ing. Silviu Vert, Universitatea Politehnica Timișoara și assoc.prof. Filippo Sanfilippo, Dept. of Engineering Sciences, University of Agder, Prof. II, OsloMet, Norvegia care au prezentat proiectul Augmented Wear Edu – Integrarea realității virtuale și augmentate cu tehnologia purtabilă în educația inginerească.

Dr. Sanaz Fallahkhair, Principal Lecturer in Human Computer Interaction, University of Brighton, Marea Britanie, a descris inițiativele de evaluare a dispozitivelor purtabile pentru sport precum și rezultatele obținute în urma acestor evaluări iar în continuarea workshop-ului, curricula și structura workshopului din cadrul proiectului Erasmus+ TraCCE au fost prezentate de către ș.l.dr. ing. Vlad Mihăescu, Universitatea Politehnica Timișoara, România.

Cum se pot îmbina Online-ul și virtual-ul în cultură, precum și Muzeul Jecza și impactul realității augmentate în literatură „De la Neacșu la AR” au fost subiectele cu care Dr. Sorina Jecza, preşedintele Fundaţiei TRIADE din Timişoara a fascinat publicul.

Care este procesul și călătoria parcursă pentru a evolua ca savant digital și ce competențe digitale sunt necesare pentru predare și cercetare într-o lume digitală au fost întrebări la care Prof. Dr. Ir. Wim Van Petegem, Katholieke Universiteit Leuven, Belga le-a răspuns celor prezenți online.

Privim video acum sau nu? Care este importanța video în educație? – au fost întrebările la care a răspuns conf. dr. Gabriela Grosseck, Universitatea de Vest din Timișoara iar prof. dr. Anca Drăghici, președinte ErgoWork România, profesor la Universitatea Politehnica Timișoara a prezentat competențele multimedia necesare pentru personalul universitar.

Fondatorul platformei VBoard, Marius Mazilu a prezentat una din cele mai folosite platforme educaționale din România în timpul pandemiei iar Laura Chirilă, elevă la Colegiul Carmen Sylva, Timișoara, România a vorbit despre Târgul Liceelor Timișene – Ediția Online – 2021.

Proiectul Spotlight Heritage Timișoara ( https://spotlight-timisoara.eu/ ) și inițiativele digitale din anul 2021 de a promova cartierul Fabric și istoria Timișoarei cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație au fost prezentate de dr. Diana Andone, director CeL și ș.l. dr. ing. Silviu Vert – Universitatea Politehnica Timișoara, împreună cu Marius Cornea, muzeograf la Muzeul Național al Banatului, Timișoara în timp ce studenții Marius Tătaru și Silviu Berzescu de la Universitatea Politehnica Timișoara au arătat cum au colaborat studenții din UPT cu cei din Italia și Danemarca pentru a dezvolta povestiri digitale și o experiență deosebită în a descoperi patrimoniul local în AR și VR în cadrul aceluiași proiect.

Aceeași temă a studenților co-creatori a fost abordată și de studenții UPT, Salomea Strava și Antonică Felicia care au povestit despre proiectele web dezvoltate pentru comunitate de către studenții UPT.

Proiectul EUDRES i-Living labs și formare pentru antreprenori educaționali a fost prezentat de către ș.l.dr. ing. Vlad Mihăescu, ș.l.dr.ing. Răzvan Bogdan și dr. Alexandru Iovanovici – Universitatea Politehnica Timișoara iar în încheierea serii, studenții masteranzi Antonia Nemeș și Andrei Graure au împărtășit din experiența lor de co-creatori în cadrul aceluiași proiect.

După un maraton de mai bine de 7 ore de prezentări, dr. Diana Andone împreună cu prof.dr.ing. Radu Vasiu au încheiat evenimentul oferind concluziile finale unui public la fel de entuziasmat, care la rândul său, a transmis sute de mesaje de felicitări și mulțumiri organizatorilor.

Ajuns la cea de-a șasea ediție, workshop-ul internațional dedicat competențelor digitale a adunat peste 5.000 de participanți de la prima ediție din 2016, fiind organizat anual, în lunile noiembrie sau decembrie. Primele patru ediții au avut loc, hibrid și în Centrul de Conferințe UPT iar începând cu ediția din 2020 workshop-ul a fost transpus în online, oportunitate care a permis un număr record de participanți și prezentatori din toate colțurile lumii.

Toate workshopurile sunt integrate, cu activități și teste în platforma de cursuri oline gratuite UniCampus la https://unicampus.ro/ și pot fi urmate de către oricine, la final fiind acordat un certificat de absolvire.

Înregistrarea evenimentului precum și detalii suplimentare sunt disponibile accesând: https://elearning.upt.ro/ro/comunitate/digital-skills-for-education-culture-workshopworkshop-competente-digitale-pentru-educatie-si-cultura/

