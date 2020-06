Electra – o poveste antică despre răzbunare, la Teatrul German Timișoara

Miercuri, 10 iunie 2020, de la ora 18.00 la 00.00, Teatrul German de Stat Timișoara va face o transmisiune online pe facebook cu spectacolul Electra, după Euripide și Eschil.

Versiunea scenică este făcută de Zsolt Benedek, iar traducerea de Christina Kunze.

Regia: Bocsárdi László. Decorul: Bartha Jószef. Costumele: Kiss Zsuzsanna. Dramaturgia: Benedek Zsolt.

Cu: Isa Berger, Harald Weisz, Konstantin Keidel, Ida Jarcsek-Gaza, Vulpe Radu.

„Electra”, în regia lui Bocsárdi László, este o adaptare a tragediei clasice a lui Euripide, care include aici și fragmente din Agamemnon de Eschil.

A fost păstrat stilul scriiturii originale, fiind menținute fragmente și teme de căpătâi ale tragediei clasice, precum setea de răzbunare, conștiința datoriei ori pasiunea.

Spectacolul evocă determinarea obsesivă a Electrei de a își răzbuna tatăl.

În povestea Electrei și a lui Oreste – în jurul cărora se desfășoară întreaga acțiune – ultimele trei generații au fost urmărite de un blestem tot mai hâd.

Pelops, Atreus și Agamemnon, ascendenții fraților pe linie paternă, întruchipează domnia și principiul masculin. Și exact asta le cauzează pierirea: nu iau în considerare locul femeii, iraționalitatea, și nici sanctitatea nașterii.

Își sacrifică rând pe rând copiii pe altarul câte unei cauze pe care o cred sfântă. Au devenit orbi la ceea ce este fragil, asemenea unui copil neglijat care își pretinde dreptul la existență și devine îngrozitor, bate din picioare și cere sânge.

În spectacol, Moșneagul este cel care întruchipează această energie invizibilă, dându-i consistență prin miracolul teatrului, fără să o simplifice. Prin urmare el este Artemis, zeița fecioară, dar este și Ifigenia, copilul sacrificat, și Dionis, zeul tragediei. El e blestemul în sine, adică sufletul tragediei.

SPECTACOLUL SE SUPRATITREAZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

Mittwoch, 10. Juni 2020, 18:00-00:00

FACEBOOK ONLINE-STREAMING:

ELEKTRA

nach Euripides und Aischylos.

Bühnenfassung von Benedek Zsolt.

Übersetzung: Christina Kunze

Spielleitung: Bocsárdi László (a.G.) • Bühnenbild: Bartha Jószef (a.G.) • Kostüme: Kiss Zsuzsanna (a.G.) • Dramaturgie: Benedek Zsolt (a.G.)

Mit: Isa Berger, Harald Weisz, Konstantin Keidel, Ida Jarcsek-Gaza, Radu Vulpe.

„Elektra”, unter der Spielleitung von Bocsárdi László, ist eine Bearbeitung der klassischen Tragödie von Euripides mit Auszügen aus Aischylos’ Agamemnon. Der Tonlaut, einzelne Auszüge sowie auch die Hauptthemen der klassischen Tragödie – Rachsucht, Pflichtbewusstsein, Leidenschaft – blieben erhalten. Die Inszenierung beleuchtet Elektras obsessive Entschlossenheit, den Tod ihres Vaters zu rächen.

In der Geschichte des Orest und der Elektra – um welche die Handlung kreist – liegt der Fluch seit drei Generationen über der Familie und wird mit jeder Generation grausamer. Pelops, Atreus und Agamemnon, die Vorfahren der Geschwister Elektra und Orest väterlicherseits, sind Sinnbilder der Herrschaft und der männlichen Kraft. Und gerade das ist es, was ihren Untergang hervorruft: sie nehmen die Stellung der Frau nicht wahr, ihre Unvernunft und ihre sakrale Fähigkeit, Leben zu schenken. Der Reihe nach opfern sie ihre Kinder auf dem Altar eines Auftrages, den sie als heilig betrachten. Die Ansicht des Kleinen und Zerbrechlichen blenden sie aus, gleich dem vernachlässigten Kind, das sein Recht auf Leben einfordert, grausam wird, heftig trampelt und Blut vergießen will. In unserer Inszenierung ist es die Figur des Greises, die diese unsichtbare Energie verkörpert und sie durch das Wunder des Theaters erfahrbar macht, ohne sie zu vereinfachen. Der Greis verkörpert gleichermaßen Artemis, die jungfräuliche Göttin, aber auch das geopferte Kind Iphigenie, sowie auch Dionysos, den Gott der Tragödie. Der Greis ist der Fluch selbst, also die Seele der Tragödie!

