Elev de clasa a VI-a, care a fost bolnav de Covid-19, declarat repetent de conducerea Școlii Generale 2 Timișoara

Un elev de la Scoala Generala Nr. 2 din Timisoara inca nu stie daca va ramane alaturi de colegi si in clasa a VII-a sau va fi nevoit sa repete clasa a VI-a.

Mama sa asteapta decizia Ministerului Educatiei, dupa ce a contestat decizia scolii de a-i lasa copilul repetent, in conditiile in care fiul ei a fost bolnav de coronavirus si a facut eforturi mari pentru a recupera materia din perioada in care a fost internat in spital si, mai apoi, izolat la domiciliu.

Lipsa de empatie a dascalilor cu elevul din clasa a VI-a, transferat cu un an in urma de la o alta scoala din oras, care putea fi ajutat sa treaca peste efectele bolii, se contureaza chiar si din discutiile online cu diriginta clasei si cu alti profesori, discutii care au fost atasate la dosarul trimis la minister.

“Copilul meu a avut virusul coronavirus si a stat aproximativ 2 saptamani in spital, apoi 14 zile in izolare, acasa. S-a acomdat mai greu cu scoala online, mai cu seama ca, mereu, au fost probleme de conectare, iar diriginta schimba parolele. Pentru a i se incheia situatia scolara, copilul meu a dat trei corigente in aceeasi zi, la trei materii – fizica, romana si engleza -, procedura interzia de regulamentele scolare. Nu a primit note de trecere, pentru ca lucrarile au fost corectate necorespunzator.

Am facut cerere de recorectare, de catre o comisie, cerere care ne-a fost respinsa. M-am inscris in audienta telefonica la inspectorul general si am vorbit cu domnul inspector general, dar a refuzat sa constituie o comisie care sa recorecteze lucrarile de marire de nota ale copilului meu.

De asemenea am cerut sa fie reevalut copilul meu, lucru, de asemenea, refuzat de catre inspectorul general. Conducerea Scolii Generale Nr. 2 refuza sa ne dea lucrarile copilul meu, deoarece sunt corectate necorespunzator. Am fost acolo si am facut, din nou, cerere ca sa vedem lucrarile, iar conducerea scolii a chemat politia“, a declarat mama copilului lasat repetent pentru impactpress.ro.

Pe de alta parte, in raspunsul inspectorului scolar general al ISJ Timis, Marin Popescu, adresat mai copilului, sunt mentionate si informarile profesorilor care l-au lasat corigent pe elev.

“Elevul a fost corigent si in primul semestru, cu nota 4. A dovedit dezinteres pentru disciplina predata, adesea neatentie in timpul orei si frecvent nu isi lua notite sau acestea erau scrise in mod gresit de la tabla. Desi in numeroase randuri i-au lipsit temele si am lasat mesaj parintilor in caiet, solicitand sa confirme prin semnatura primirea acestuia, acest lucru nu s-a intamplat. In ciuda situatiei sale la invatatura, pe parcursul semestrului I, mama sa nu a luat legatura cu mine si nu a participat la nicio ora de consiliere a parintilor”, spune profesoara de Limba romana, cu precizarea ca atitudinea elevului si a parintilor fata de disciplina Limba si literatura romana nu s-au schimbat nici in semestrul II.

Nici profesorul de Limba engleza nu pare mai intelegator cu elevul afectat de Covid-19.

“In perioada predarii online, elevul nu a participat la ore si nici nu si-a facut temele postate pe Google Classroom la sfarsitul fiecarei ore de curs. In data de 2.06.2020 i-m trimis un email pe adresa de gmail creata de scoala in scop didactic. In acest mesaj ii aduceam aminte de situatia lui la disciplina Limba engleza. Acest email a ramas fara raspuns. In 09.06.2020 i-m trimis un alt email in care-i explicam cum va decurge evaluarea pentru incheierea situatiei la Limba engleza. Elevul s-a prezentat si a obtinut nota 4, care a fost consemnata in catalog”.

Pe de alta parte, diriginta clasei, in informarea facuta la cererea ISJ Timis, spune ca mama elevului a participat la toate sedintele cu parintii organizate la nivelul clasei si a avut o prezenta activa, punand intrebari, ridicand probleme, dand si raspunsuri. Prin intermediul online, a solicitat parintilor informatii despre aparatura folosita de elevi in invatarea online.

“Cu acest prilej, am fost informat de faptul ca elevul in discutie foloseste un telefon de ultima generatie, care-i permite sa acceseze orice platforma informatica. In zilele de dinaintea evaluarii din 12 iunie, am avut trei discutii telefonice cu elevul si doua cu mama elevului. Am insistat ca elevul sa se pregateasca cat de mult poate. Cand am atentionat mama ca, de fiecare data cand discut cu elevul, acesta este la joaca, mama a raspuns ca nu poate sa-l tina numai in casa”, mentioneaza diriginta.

Inspectorul scolar insarcinat cu verificarea acestui caz, Dan Aurel Bacila, subliniaza in raportul final ca, in data de 12 iunie, elevul afectat de Covid-19 a sustinut in unitatea scolara cate o lucrare scrisa la Fizica, Limba romana si Limba engleza, obtinand doi de 4 si un 3, la Limba romana.

Aceste rezultate au fost aduse la cunostinta mamei copilului de diriginta, in aceeasi zi, apoi a fost trimis un plic, cu Posta Romana, care s-a intors nedeschis. Raportul privind situatia scolara intocmit de diriginte, in care elevul a fost declarat repetent, a fost validat in sedinta Consiliului Profesoral din 12.06.2020. Adica, in aceeasi zi in care elevul a sustinut cele trei teze, fara ca acesta sa mai aiba ragaz de eventuale contestatii.

