Eliberați de Gârboni, sindicaliștii vorbesc de cei 15 ani de regim totalitar de la Filarmonica Banatul Timișoara

Sindicatul Filarmonicii Banatul din Timișoara reacționează și vorbește deschis despre raportul de activitate al lui Ioan Gârboni, publicat în data de 10/05/2021 pe portalul Primăriei Municipiului Timișoara. Sindicaliștii își pun întrebarea: De ce se teme oare actualul manager al filarmonicii să se prezinte la un concurs deschis și onest?

Sindicaliștilor vorbesc de cei 15 ani de regim totalitar la Filarmonica Banatul Timișoara:

”Sindicatul Filarmonicii Banatul din Timișoara se vede obligat să reacționeze la zvâcnirile unui manager disperat că „tronul” pe care și l-a consolidat de-a lungul celor 15 ani de „regim totalitar” e pe cale să se dărâme. De ce se teme oare actualul manager al filarmonicii să se prezinte la un concurs deschis și onest?

După cum bine știți, Sindicatul Filarmonicii Banatul din Timișoara a fost nevoit să declanșeze o grevă generală în toamna anului 2018, după o serie lungă de negocieri eșuate cu actuala conducere a filarmonicii și implicit cu actualul manager. Citind raportul de activitate publicat în data de 10/05/2021 pe portalul Primăriei Municipiului Timișoara, am fost surprinși să descoperim o prolixitate fără fundament, jumătăți de adevăr și informații false. Unele dintre ele frizează tragicomicul lui Caragiale, și am fi putut spune și noi ca și Trahanache, dacă am fi avut ocazia înainte de evaluarea finală:

”Ești tare, stimabile, la machiaverlîcuri…!”. Mai mult de atât, tot acest raport pare un voalat elogiu adus propriei persoane, cu iz de „cult al personalității”, ce duce cu gândul la alte timpuri de tristă amintire… Dorim totuși să-i amintim actualului manager următoarele:

Greva a fost suspendată după zece zile de proteste și nu a durat doar cinci zile, așa cum reiese din raport. “În primăvara lui 2019” nu a existat nicio dezbatere publică, ci atunci doar s-a aprobat prin HCL ceea ce s-a declarat în dezbatere publică din 22 noiembrie 2018, o dezbatere cerută de către sindicatul nostru pentru a stopa demersurile actualului manager de a reduce în mod malițios personalul artistic incomod, ce se făcea “vinovat” de declanșarea primei greve din istoria Filarmonicii Banatul. Așa cum reiese si din raportul dânsului de activitate, filarmonica nu a fost producător integral al stagiunilor de concerte, deoarece, imediat după ce declară acest lucru, se contrazice la un paragraf distanță unde recunoaște că „excepție de la calitatea de producător integral, o fac turneele in străinătate și câteva concerte în aer liber, unde producătorii manifestărilor au fost firme private de impresariat” Sutele de procese aflate pe rol stau mărturie pentru abuzurile conducerii asupra artiștilor care cereau, și cer în continuare, un legitim contract colectiv de muncă la nivel de instituție, dar și respectul cuvenit unei institutii filarmonice cu tradiție si de mare importanță în istoria culturală a orașului. Nenumăratele nereguli intreprinse de conducerea filarmonicii au atras inclusiv o urmărire penală a actualului manager general”, se arată în punctul de vedere al Sindicatul Filarmonicii Banatul din Timișoara, de marți 11 mai 2021.

Sindicaliștii vorbesc și de lucruri spuse pe jumătate în raportul managerului:

”Am găsit și câteva lucruri adevărate, dar și acelea spuse pe jumătate, cum ar fi implicarea ong-urilor conduse sau controlate de către actualul manager în desfășurarea unor evenimente care, în realitate, s-au dovedit a fi păguboase atât pentru instituție, cât și pentru artiști, care încă se întreabă unde sunt scaunele pentru scenă promise artiștilor în locul remunerației ce li se cuvenea (menționăm că au fost cel puțin șase concerte private date pentru așa-zisa achiziționare a scaunelor).

La toate aceste neajunsuri mai putem adăuga și faptul că în ciuda propunerilor făcute de către noi în cadrul Consiliului Artistic de a găsi soluții de reziliență în această perioadă dificilă, Consiliul Administrativ nu a mai fost convocat de mai bine de 9 luni, iar deciziile importante au fost luate în mod arbitrar. În acest sens sindicatul nostru a organizat un concert simfonic de ziua Constituției pentru a contracara astfel de decizii ce nu respectau un drept fundamental, dreptul la muncă.

Deși raportul de activitate este unul stufos de aproape 200 de pagini, adevarul trist despre cei 15 ani de mandat al domnului Garboni il regăsim in cele 3 pagini ale rezumatului introductiv. El este public și il poate citi oricine. Este frapantă totala lipsa de preocupare fata de orizontul și viziunea artistica a unei orchestre simfonice! Amintim concetățenilor, de primul gest semnificativ făcut de actualul manager Garboni, după instalarea in funcție, și anume desființarea postului de director artistic, și înființarea postului de director administrativ! Chiar dacă actualul manager a încercat ani la rând sa ne convingă ca arta trebuie sa se coboare la nivelul oamenilor ca sa se facă înțeleasă, noi ne-am încăpățânat sa rămânem la valorile fundamentale, și anume ca “arta il înnobilează pe om” și nu invers. Arta este un cumul al creativității și înțelepciunii omului, transmisă din generație in generație, drept urmare pentru a evolua, este nevoie ca omul sa se autocizeleze și sa se ridice la nivelul artei. Altfel, adică așa cum vrea domnul Garboni, ne pierdem menirea!

Drept urmare considerăm că nota obținută la această evaluare pe baza unui raport plin de omisiuni voite și de impostură, este mult prea mare, iar noi, dragi timișoreni, dragi melomani, dorim ca adevărurile pe care le strigăm încă dinaintea grevei, să fie cunoscute tuturor.”, se mai arată în punctul de vedere al Sindicatul Filarmonicii Banatul din Timișoara, de marți 11 mai 2021.

Comentarii

comentarii