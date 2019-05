Embargo Fest 2019 aduce în Timiș peste 50 de artiști din România, Serbia, Ungaria și Bulgaria

Embargo 2019 este festivalul care pune și în acest an Dudeștii Vechi, mica localitate cu cei mai mulți bulgari din Banat, pe harta evenimentelor internaționale, prin muzică, dans și spectacole artistice unice.

Embargo Fest va începe în 16 mai, va ține patru zile, până în 19 mai, și va aduce peste 50 de artiști și trupe din România, Serbia, Ungaria și Bulgaria.

Actorul Răzvan Munteanu, coordonatorul manifestării, a explicat, joi 9 mai, cu prilejul conferinței de presă, ce a avut loc la Timișoara:

”Comunitate bulgarilor din Dudeștii Vechi trăiește de aproape 400 de ani din agricultură. Noi credem că viitorul regiunii este agricultura, nu explorările de gaze și de petrol, mai ales că petrolul reprezintă o sursă importantă de poluare atmosferică, datorită traficul auto. Viitorul va fi al mașinilor electrice. Vrem să transmitem ideea că la sat se poate trăi mai bine ca la oraș, iar viața este mult mai curată și liniștită și aerul mult mai sănătos. Ai o casă, o grădină și o curte unde poți avea și animale și păsări. Există un trend internațional de întoarcere spre zona rurală. Acest trend este și în Banat. Mulți părăsesc orașele pentru a reveni sau a se muta la sat, unde pot avea o viață mult mai pașnică și frumoasă”.

Embargo Fest cuprinde și un Culto Cort -powered by TM2021, cu spectacole de teatru, circ, proiecții de film și aprinse dezbateri pe teme ecologice.

Prin Culto Cort, Embargo Fest și Timișoara 2021 îți propun să pășești într-o lume a culturii și a diversității. Să te lași ghidat de Școala de Circ din Timișoara spre lumea acrobațiilor. Să îți permiți să rostești HUOOOOO!!! odată cu Auăleu. Să te pierzi pe Strada Nr. 4 alături de Asociația Teatru pentru Tine. Să călătorești în timp odată cu Stop Cadru. Să pătrunzi în lumea poveștilor copilăriei prin Teatrul Merlin. Și să te lași cuprins de Green Vibes prin participarea la dezbateri pe teme ecologice.

Culto Cort face parte din Embargo Fest și este organizat cu sprijinul Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Embargo Fest vrea să transmită mesajul că satul bănățean este vital pentru viitor. Mulți tineri nu mai pleacă de la sat, iar alții se întorc, își fac casă și practică agricultura.

Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al Emiliana West Rom, cea mai mare firmă pe agricultură din Timiș, sponsorul principal al manifestării, a explicat:

”Emiliana asta face: sprijină satul bănățean și oferă locuri de muncă. Avem peste 100 de angajați. În plus dezvoltăm o afacere puternică în pomicultură. Avem 2.000 de ha de aluni. Avem nevoie de mai mulți angajați. Astfel, la sat, apar și multe evenimente pentru tineri. Embargo Fest este un exemplu. Noi desfășurăm o afacere pe agricultură care poate dura sute și mii de ani, dacă pământul este protejat. O sursă de petrol sau de gaz este limitată și se poate termina oricând, dar în urmă rămână terenul distrus pentru totdeauna. Nu se va mai putea face agricultură niciodată. Dacă vin firmele petroliere în zona Dudeștii Vechi va fi o nenorocire maximă. Viitorul fermierilor și al satului va fi pierdut. Se distrug culturile, locurile de muncă și posibilitatea de dezvoltare a zonei. Satul bănățean va fi mort, fără tineri și fără agricultură durabilă. Așadar prin Embargo Fest trebuie să arătăm că satul românesc și agricultura sunt vitale pentru om”, a fost mesajul lui Sebastiano.

Bono Cucălan, primarul din Dudeștii Vechi, a declarat, cu prilejul conferinței de presă:

”Noi, ca și comunitate, susținem această manifestare. În plus avem multe proiecte în implementare, iar în centru atenției noastre am pus dezvoltarea școlii și grădinița, dar avem proiecte și pe infrastructură. Avem clădire nouă pentru școală și pentru liceu. Avem proiecte de 65 milioane lei aflate în diverse stadii. Așadar susținem satul. Peste toate vine Răzvan care este fiu al satului cu acest frumos eveniment și vrem să ne deschidem pentru cât mai multă lume. Am fost contactați de mulți tineri din alte țări care ne-au întrebat unde găsesc cazare. Am reușit să păstrăm locuri pentru cei care vin din afara țării la acest festival. Așadar trebuie să susținem și cultura”.

Festivalul are și Food Area cu mâncare românească, ungurească, bulgărească, sârbească, dar și parc de distracții, târg de produse bio de la producători locali, activități sportive, camping și parcare gratuite.

Embargo Fest are trei scene distincte:

MAIN STAGE

Alen Islamovic (HR) | Subcarpați | Șuie Paparude | Timpuri Noi | Sarmalele Reci | Vizi | Țapinarii | Phaser | Pragu De Sus | RUA | Maryliss & Cover Up | New Quartet (SRB) | Cristi Iakab & The Road Band | The Skywalkers | Kanizsa Csillagai (HU)

GREEN STAGE

Implant Pentru Refuz | Oratnitza (BG) | Zbogom Brus LI (SRB) | Methadone Skies | The Case | Axis (SRB) | Grave For Sale | Bogdan Puriș & Zoltan Varga (Vinilorama) | Allover | Monokrom | DJ BitSon | Dj Westman

ELECTRIC BASE

Ilija Djokovic (SRB) | Petra Mayer/Shizuka (HU) | Punu | Ivan Popa (BG) | Alex Halka | KuKy | RaZy | Module | Kova | Andrei Puiu | Midiportal | MCx Woodie | Megga Dillah | Flow

