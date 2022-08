Embargo Fest 2022 aduce, lângă Recaș, în Timiș, peste 50 de trupe și artiști. Cap de afiș, Goran Bregovic

Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc în perioada 12-14 august 2022, lângă orașul Recaș, județul Timiș, locație Două Dealuri, și va aduce în fața publicului peste 50 de trupe și artiști.

Ediția de anul acesta poartă motto-ul Back to the Roots, iar la fața locului vor fi amenajate patru scene: Main Stage, The Fortress, Culto-Cort și Nemesis Sound Community.

Embargo Fest este singurul festival de amploare care promovează minoritățile și interculturalitatea specifică zonei Banat.

Alături de concerte, la fața locului, vor exista o sumedenie de activități: proiecții de film, spectacolele de teatru pentru copii și adulți, ateliere de circ, dezbateri pe teme ecologice, zonă de distracții pentru copii, târg de produse bio și artizanat, ateliere cu meșteșugari și alte activări ale sponsorilor și a partenerilor.

Invitatul special de anul acesta este celebrul artist internațional Goran Bregovic care va susține un concert extraordinar alături de Wedding and Funeral Band, vineri 12 august. Primele bilete s-au pus în vânzare, iar abonamentele se pot achiziționa de pe site-ul www.embargofest.com

Persoanele cu dizabilități și refugiații din Ucraina vor avea acces gratuit, la fel și copiii sub 14 ani și persoanele de peste 65 de ani.

Parcarea și camping-ul vor fi de asemenea gratuite.

Comentarii

comentarii