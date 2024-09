Energia cunoașterii, muzicii și sportului, în evenimente pentru comunitate: UNIVIBES by UVT, Noaptea Cercetătorilor și UVT Liberty Marathon 2024

Energia cunoașterii, muzicii și sportului, în evenimente pentru comunitate: UNIVIBES by UVT,...

În weekendul de încheiere a Săptămânii de inițiere „Bun venit la UVT” timișorenii participă, alături de comunitatea universitară a UVT, la evenimentele speciale care marchează deschiderea anului universitar 2024-2025.

Vineri, 27 septembrie, a avut loc ceremonia prilejuită de deschiderea anului universitar, moment ceremonial urmat de un program dens, plin cu evenimente artistice și sportive dedicate comunității, în care a vibrat energia cunoașterii, muzicii și sportului.

UNIVIBES by UVT a transformat universitatea în dancefloor, după ora 17, în spațiile adiacente și din incinta sediului central UVT (bd. Vasile Pârvan nr. 4). Trei scene, mix de genuri muzicale, ritmuri electrice, acustice, rock, hip-hop, DnB sau electro, ateliere, jocuri & activități, zone de food & drinks, toate acestea au întâmpinat studenții și publicul timișorean. Pe scena principală au fost invitați ZoleeVee, Matei Ioachimescu, PERCUSSIONescu (Irina Rădulescu, Daria Achim, Maria Rizea) & The Romanian Flute Ensemble, om la lună și Bosquito, iar pe celelalte două scene au performat invitați din zone muzicale speciale de hip-hop, DnB sau electro. Partenerii evenimentului au fost: Ministerul Educației, Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), Exit Reality, BandBook, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) și Radio Guerrilla.

Noaptea Cercetătorilor la UVT s-a alăturat rețelei de evenimente cuprinse în Noaptea Cercetătorilor Europeni, un eveniment anual început din 2005, care are menirea de a aduce știința mai aproape de societate, de a crește interesul pentru cunoașterea științifică a realităților din mediul înconjurător, precum și de a spori preocupările tinerilor cu privire la activitățile de cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică. Activitățile interactive au fost organizate la primul etaj din sediul principal UVT, dar și la Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (activități specifice pentru Noaptea cercetărilor criminalistice) și la Experimentarium UVT (Concursul de creație grafică, fotografie și desen, cu titlul “Energia verde-soluție pentru viitor”).

UVT Liberty Marathon ajunge în acest an la ediția a șaptea, cu o ambasadoare Liberty Marathon 2024 de talie mondială, binecunoscuta campioană olimpică și multiplă campioană mondială la atletism, Gabriela Szabo. Începând cu această ediție, se dă startul de două ori: sâmbătă, pentru cursa de 2 km și pentru Kids Race, apoi duminică, pentru cursele cronometrate de 10.5 km, 21 km și 42 km. UVT Liberty Marathon a crescut de la an la an, spre noi orizonturi competiționale. Pentru 2024, organizatorii își propun să atingă un nou record de participanți, cu peste 4.000 de înscrieri, peste 30.000 km de alergare în total, cum îi stă bine unei competiții prestigioase, importantă atât pentru Timișoara, cât și pentru circuitul internațional anual al maratoanelor de șosea.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Știința pentru toți, muzica și dansul, toate se sincronizează în cele mai spectaculoase ediții ale acestor evenimente, desfășurate la început de an universitar: UNIVIBES by UVT, Noaptea Cercetătorilor și UVT Liberty Marathon 2024. Începem și acest an universitar cu energie și cu optimism, în atmosfera cea mai bună, alături de miile de studenți, colegi, prieteni și invitați din întreaga comunitate. UVT, la aniversarea a 80 de ani de la înființare, arată din nou dinamism și deschidere pentru comunitate.”

