Episcopia Romano Catolică Timișoara: programul manifestărilor în perioada premergătoare Crăciunului şi în Postul Crăciunului

Episcopia Romano-Catolică Timișoara are un program foarte bogat de manifestări cultural religioase, în perioada premergătoare Crăciunului 2019 şi corespunzătoare Postul Crăciunului din Bisericile orientale unite și neunite.

1. În sala de cateheză a Parohiei Romano-Catolice din Timişoara IV Iosefin sâmbătă, 30 noiembrie 2019 între orele 11.00-12.00 va avea loc o cateheză pentru copiii în limba română, având ca temă: Calendar de advent.

2. Începând cu data de 1 decembrie 2019, în calendarul Bisericii Romano-Catolice începe un nou an bisericesc a cărui primă etapă este Adventul, perioada premergătoare Crăciunului şi corespunzătoare Postul Crăciunului din Bisericile orientale unite și neunite.

Această perioadă cuprinde patru săptămâni de pregătire pentru Marea Sărbătoare a Naşterii Mântuitorului Isus Cristos. Caracteristic pentru această perioadă este coroana de Advent – o coroană rotundă pregătită din ramuri de brad, cu câte patru lumânări, care se aprind rând pe rând în duminicile Adventului. Aprinderea lumânărilor – în fiecare duminică de Advent una în plus – simbolizează creşterea luminii care ajunge la împlinire în Noaptea Sfântului Crăciun, atunci, când adevărata Lumină, Isus Cristos se naşte pentru mântuirea lumii. Aceste coroane de advent împodobesc atât bisericile noastre, cât şi locuinţele creştinilor, care sunt chemaţi în acest timp la post, fapte bune, veghe, reculegere şi rugăciune.

3. Conform programului elaborat de către Centrul Diecezan de Tineret, sâmbătă, 30 noiembrie 2019 în organizarea Centrului Diecezan de Tineret din Cadrul Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara şi a Parohiei Romano-Catolice din Lugoj, va avea loc întâlnirea tinerilor catolici din Arhidiaconatul Montan. Întâlnirea se va desfășură după următorul program:

Orele 9 – 10: Sosire, împărțire pe grupuri

Orele 10,15: Meditația zilei –

Orele 11,15: Plecarea spre diferite puncte din oraș – mărturie de credință publică

Orele 12,30: Împărtășire despre mărturiile date în biserică

Orele 13,15: Prânzul

Orele 14,45: Posibilitate de sf. Spovadă, Adorație Euharistică

Orele 16,00: Sfântă Liturghie celebrată de către P.S. Iosif Csaba Pál, episcopul nostru diecezan, aprinderea primei lumânări de pe coroana de Advent

Orele 17,00: Încheierea întâlnirii, Începutul noului an liturgic, Dăruirea luminii primite, purtarea de grijă a creației, a vieții, a celor de lângă noi, așa cum si Tatăl nostru ceresc se îngrijește de toți oamenii, copiii săi.

– În perioada Adventului în bisericile romano-catolice se celebrează Sfintele Liturghii de Rorate, Liturghii celebrate în zorii zilei. O astfel de Liturghie pentru tineri va fi celebrată miercuri, 4 decembrie 2019 începând cu ora 6.00 în biserica Ordinului Piarist din Timișoara, iar în data de 11 decembrie a.c. începând cu ora 6.00 în biserica parohială din Timișoara IV Iosefin.

– Începând cu vineri, 6 decembrie, ora 19.00 până duminică, 8 decembrie, ora 14.00 Mănăstirea Salvatoriană din Timișoara III Elisabetin va găzdui exerciții spirituale organizate pentru tineri. Marți, 10 decembrie a.c. la ora 20.00 în mănăstirea Ordinului Salvatorian din cartierul Elisabetin va avea loc o rugăciune Taizé.

4. Miercuri, 4 decembrie 2019 Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timișoara va vizita comunitatea romano-catolică din Petroșani, în Arhidieceza de Alba Iulia, comunitate care în această dată sărbătorește hramul bisericii sfințite în cinstea Sf. Barbara. Episcopul de Timișoara va celebra la ora 11.30 Sf. Liturghie în limba română, iar la ora 17.00 Sf. Liturghie în limba maghiară. În cadrul sărbătorii, la ora 13.00 va avea loc binecuvântarea statuii Sf. Barbara.

5. Joi, 5 decembrie 2019 începând cu ora 19.00 Sf. Nicolae va vizita şi Centrul Diecezan de Tineret. În sala festivă a centrului Moş Nicolae va aduce cadouri unui grup de copii defavorizați, care îl vor întâmpina cu un program cultural-distractiv, cuprinzând cântece şi poezii. Cei care l-au ajutat pe Sf. Nicolae în pregătirea cadourilor au fost membrii grupurilor de tineret romano-catolice din Timișoara. La acest eveniment va participa Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timișoara.

6. În organizarea Consulatului Republicii Federale Germania la Timișoara, Casa Adam Müller-Guttenbrunn va găzdui duminică, 8 decembrie 2019, la ora 11.00 un concert de Crăciun de excepţie, la care va participa Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop de Timișoara.

7. Comunitatea romano-catolică din Caransebeș sărbătorește luni, 9 decembrie 2019 hramul bisericii, sfințită acum aproape trei veacuri, cu ocazia sărbătorii Neprihănita Zămislire a Sf. Fecioare Maria. Răspunzând invitației Pr. paroh Marin Matieș, Sf. Liturghie solemnă va fi celebrată la ora 10.00 de către Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru activitatea pastorală. După Sf. Liturghie parohii decanatului de Severin, prezenți la hram, vor participa la ședința decanală lunară.

8. Angajații Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara vor participa luni, 9 decembrie 2019, ora 10.00 la o Sf. Liturghie în biserica Sf. Ecaterina din Timișoara I Cetate.

9. Marți, 12 decembrie 2019 începând cu ora 20.00 în biserica romano-catolică „Millennium” din Timişoara II Fabric va avea loc un concert extraordinar de Advent și Crăciun organizat de Episcopia Romano-Catolică de Timișoara prin Oficiul Diecezan de Muzică Sacră, împreună cu mai mulți sponsori din țară și străinătate (Consulatul Germaniei, Asociațiile Șvabilor Bănățeni și diferite firme prezente în Timișoara), cu prilejul aniversării a 300 de ani de la nașterea compozitorului Leopold Mozart.

În program figurează Missa Solemnis in C, urmată de renumite piese de Crăciun. Soliști: Alina Todea, Maria Virginia Onița, Daniel Zah, Lucian Onița, Eugen Morărița, Corneliu Meici. Concertul va fi susţinut de orchestra şi corul Catedralei, sub conducerea muzicală a prof. univ. dr. Walter Kindl. La orgă va cânta lect. univ. dr. Silviana Ana Cîrdu și Robert Bajkai-Fábián. Intrarea este liberă.

10. În perioada octombrie 2019 – aprilie 2020 în organizarea Parohiei Romano-Catolice din Timișoara II Fabric și al Familiei Kolping Millennium din Timișoara, biserica Millennium va găzdui între orele 19.00-20.30 o serie de cursuri despre doctrina socială a Bisericii Catolice, inclusiv prezentarea manualului DoCat. Grup țintă: membrii comunității parohiale, reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor și toți care se interesează de această temă. Următorul curs va avea loc în data de 2 decembrie a.c. începând cu ora 19.00, având ca temă: Principiile doctrinei sociale.

Comentarii

comentarii