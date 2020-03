Episcopia Romano Catolică Timișoara va transmite în direct pe facebook Sfânta Liturghie, joi și duminică

Episcopia Romano Catolică Timișoara atenționează, joi, 19 martie, începând cu ora 11.00, în curtea Ordinariatului Episcopal (str. Augustin Pacha nr. 4) Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, va celebra o Sf. Liturghie în aer liber, în cinstea Sf. Iosif, Patronul Bisericii Universale.

De asemenea, duminică, 22 martie a.c. tot în curtea Ordinariatului Episcopal Episcopul Diecezan va celebra Sf. Liturghie de la ora 9.00 în limba maghiară.

Ambele Sf. Liturghii vor fi transmise în direct pe pagina de facebook a Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum-Temeswar/Temesvári-Egyházmegye), pentru ca credincioșii să le poată urmări.

Szentmise-közvetítések

Március 19-én, Szent József, Szűz Mária jegyese ünnepén a temesvári Püspökség udvarán 11 órakor Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be. Március 22-én, vasárnap a temesvári Püspökség udvarán 9 órakor a Főpásztor szentmisét mutat be magyar nyelven. Mindkét szentmisét az egyházmegye Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum-Temeswar/Temesvári-Egyházmegye) élőben közvetítik, így a hívek otthonaikból is követhetik.

Live-Übertragungen der Hl. Messen

Am Donnerstag, dem 19. März 2020 um 11.00 Uhr, zelebriert S.E. Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar, im Innenhof des Bischöflichen Ordinariats (Bischof-Augustin-Pacha-Str. Nr. 4) eine Hl. Messe im Freiem zu Ehren des Hl. Josef, Schutzpatron der Weltkirche. Am Sonntag, dem 22. März d.J. wird der Diözesanbischof, ebenfalls im Innenhof des Bischöflichen Ordinariats, um 9.00 Uhr, die Hl. Messe in ungarischer Sprache zelebrieren. Beide Hl. Messen werden Live auf der Facebook-Seite der Römisch-Katholischen Diözese Temeswar (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum-Temeswar/Temesvári-Egyházmegye), übertragen werden, so daß die Gläubigen sie verfolgen können.

