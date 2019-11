Epopeea unei tragedii – trei morți după deratizarea din apartamente. Autoritățile au depistat substanţe neurotoxice

În legătură cu tragedia care a avut loc în blocul de pe strada Mioriţei nr.8, din Timişoara, unde doi copii şi mamaunuia dintre ei a murit, autorităţile au susţinut o conferinţă de presă, luni după amiaza, în faţa blocului groazei.

Subprefectul Daniel Cristian Franţescu a declarat: “Luni la ora 12.45 am fost informat de şeful ISU despre o problemă apărută la această adresă. Până acum ştim că avem 3 decese, 2 minori şi un adult. Am convocat la ora 14.00 comitetul pentru situaţii de urgenţă în cadrul căruia s-au luat următoarele măsuri: evacuarea imediată a tuturor locuitorilor din acest imobil, evaluarea medicală a tuturor blocatarilor, relocarea lor pe raza municipiului Timişoara, precum şi cercetarea şi centralizarea datelor pentru a avea o situaţie clară până la sfârşitul zilei”.

Şeful ISU Timiş, Lucian Mihoc a detaliat: “Luni în jurul orei 12.40 am primit o informare din partea UPU SMURD Timişoara, în timp foarte scurt s-au înregistrat 3 decese. A fost o suspiciune de intoxicare, fapt pentru care, operativ la adresa respectivă am trimis un echipaj CBRN (chimic, biologic, radioactiv şi nuclear) pentru a afla clasa de substanţe.

La locul intervenţiei a fost evacuat întregul imobil (parter şi 4 etaje) 200 de apartamente. În urma efectuării primelor cercetări chimice, efectuate de ofiţerul specialist împreună cu echipajul CBRN s-a constatat că între etajele 3-4 era prezenţa slabă a unei substanţe neurotoxice. S-a descins şi în celelalte 3 apartamente unde s-au înregistrat şi cele 3 decese, unde s-au constatat prezenţa slabă a substanţei neurotoxice, iar la etajul 3, un nivel mediu de substanţă neurotoxică.

Echipajul CBRN mai efectuează cercetări şi la alte două locaţii indicate unde vineri s-a efectuat o deratizare/dezinsecţie de către o firmă, iar procesul verbal întocmit de firmă arată că s-au folosit următoarele substanţe: deadină (100 grame), cipermetrină (concentraţie 6,85%), tetrametrină (concentraţie 1,25%), coformulad şi raticid rodex pastă.

Activitatea efectuată de firmă în data de 14 noiembrie a fost făcută la solicitarea asociaţiei de proprietari, noi făcând această primă cercetare în domeniul chimic. Nu s-a constatat prezenţa de substanţe radioactive sau alte substanţe.

Primele măsuri operative luate de noi au fost evacuarea întregului imobil, transportarea persoanelor către UPU ale Spitalului Judeţean şi Municipal, continuarea ventilării tuturor spaţiilor, iar la faţa locului se efectuează cercetări de către reprezentanţii Poliţiei şi ai Parchetului.

La celelalte două locaţii (două unităţi de alimentaţie publică, un club şi un restaurant, (Club 30 și PapaSam, n.r.), care actualmente sunt închise şi se face prima cercetare) s-au deplasat echipele CBRN, nu s-au constatat persoane intoxicare dar pentru a preîntâmpina orice situaţie, a fost interzis accesul şi va urma ventilarea spaţiului. Noi am depistat o substanţă neurotoxică”, a spus şeful ISU Timiş.

Director DSP Timiş, Cornelia Malac, a precizat că “Substanţele utilizate trebuie să fie autorizate sanitar, fitosanitar şi vom verifica acest lucru. Va trebui să ne deplasăm şi la firma care prestează aceste servicii pentru a verifica spaţiile de depozitare şi condiţiile în care sunt deţinute aceste substanţe. În primul rând, firma care a făcut deratizarea trebuia să anunţe populaţia, să anunţe public populaţia. trebuie să verificăm dacă a făcut acest lucru. Firma şi administratorul au fost interogaţi de procurori, astfel că activitatea noastră a fost astăzi îngreunată. Noi trebuie să verificăm şi condiţiile locaţiilor unde vor fi transportaţi cei evacuaţi”.

Şeful IPJ Timiş, Alin Petecel a informat că “Am fost sesizaţi la prânz cu privire la decesul celor trei persoane (…). S-a stabilit în urma primelor verificări că este vorba despre o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. S-a mers pe acest fir, am căutat să vedem dacă au mai fost şi alte locaţii unde s-au mai efectuat deratizări, am identificat că mai sunt şi altele două în afară de acest bloc. În continuare facem cercetări, este ancheta în derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpă”.

Şeful UPU al Spitalului Judeţean Timişoara, dr. Mihai Grecu, a spus: “Numărul celor internaţi este o cifră în dinamică, acum sunt internaţi 3 adulţi la Spitalul Judeţean, soţul pacientei decedate, tatăl unui copil internat la spitalul de copii şi încă un adult. Bărbatul nu este în stare foarte gravă, dar se poate înrăutăţi, dacă ţinem cont de modul în care a evoluat starea pacientei, de aceea rămâne internat la ATI pe compartimentul toxicologie.

Sunt simptome digestive, nespecifice, care nu anunţa nimic foarte grav. Simptomatologia celor doi copii care au decedat a fost diferită: unul a fost cauza stopului cardiorespirator era obstrucţia aeriană (înecare cu lapte, n.r.), la celălalt un diabet; sunt simptome diferite şi se manifestă diferit în funcţie de vârstă. Aşa că până astăzi nu s-a putut face legătura între aceste evenimente. În momentul în care soţul femeii care a decedat a ajuns la spital cu aceleaşi simptome şi am aflat că şi soţia şi copilul şi că în acelaşi imobil a mai existat şi o altă persoană care a decedat, în acel moment s-a declanşat această activitate de a securiza oamenii care locuiesc de aici, de a identifica toxicul şi apoi de a-i trata pe cei care locuiesc aici. (…). Au fost probleme şi cu adresele din buletin ale celor care au apelat serviciul de urgenţă. Am rugat colegii să ia fiecare fişă (…)”.

