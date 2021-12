Era Fritz! Vocile orașului au rămas în întuneric, la Timișoara. Beznă, dezorientare și noroi

Spectacolul VOCILE ORAȘULUI – CENTRAL PARK s-a jucat miercuri, 8 decembrie, seara, de la ora 19:00, depășind un incident care, în Timișoara finalului de an 2021 a amintit de vicisitudinile unor vremuri, pe care, cu toții, am crezut că le-am lăsat în urmă în 1989.

Miercuri la ora 19:30, Sala 2, unde, cu jumătate de oră mai devreme începuse reprezentația spectacolului VOCILE ORAȘULUI – CENTRAL PARK, a rămas fără curent electric, odată cu Parcul Civic și alte zone oraș. Actori și public s-au trezit împreună în beznă. Publicul a pornit lanternele telefoanelor și a aplaudat. Actorii au mulțumit, au aplaudat și ei. Actori și public, împreună. Cum e posibil ca Enel să oprească alimentarea cu electricitate la teatru? Nu am citit despre o astfel de situație în timpul comunismului, în România.

Sala a fost evacuată în lumina lanternele de telefon. Publicul a ieșit în Parcul Civic, cufundat întunecat beznă și noroi, cum au constatat toți cei care au fost aseară acolo.

Reprezentantul local Enel, contactat de unul dintre spectatori, a spus că situația urma să se remedieze după ora 22:00. Au urmat telefoane către autorități și, în scurt timp zona a fost din nou alimentată cu electricitate. Publicul care era pe treptele Sălii 2 a fost invitat să revină în sală, și spectacolul a continuat. Actorii s-au întors pe scenă, iar spectacolul, intitulat profetic VOCILE ORAȘULUI, a continuat.

Ca voce a orașului, credem că astfel de situații nu au ce căuta în anul 2021. VOCILE ORAȘULUI țin oamenii împreună.

Nu avem mărturii că în timpul comunismului se oprea curentul în sălile de spectacole. S-a întâmplat seara trecută, la Timișoara, oraș care peste 13 luni va intra în anul în care va deveni capitală europeană a Culturii.

Vocile orașului – Central Park este un proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara.

