Eroii în alb de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara

La Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, in Clinica de Chirurgie Cardiovasculara, coordonata de Prof. Dr. Marian Gaspar, a avut loc o intervenție chirurgicală complexa de urgență la un pacient cu Disectie de Aorta Toracică și Infecție COVID-19. (Disecția de aortă este ruptura straturilor arterei aorte (principalul vas care duce sânge de la inimă) și reprezintă o urgență medico-chirurgicală majoră. Netratată, poate avea implicații catastrofale. )

Echipa medico-chirurgicală alcătuită, din medicii chirurgi: Dr Merce Adrian (foto), Dr Daniel Nica, Dr Deian Taban, anestezist: Dr Marius Sîntean si asistenții medicali: Nicoleta Ardelean, Diana Bucsa, Emanuela si Constantin Marcu & all, de asemenea colectivul Sectiei ATI coordonata de Prof. Dr Petru Deutsch, care a a asigurat urmărirea postoperatorie si noul colectiv de asistente medicale din secția ” ZONA ROSIE de COVID-19″ au asigurat o asistenta medicala complexă in timpul intervenției chirurgicale, in perioada postoperatorie critica si urmarirea postoperatorie si postinfectioasa. Pacientul are evoluție favorabilă si urmeaza tratamentul complex postoperator si pentru infecția cu COVID-19.

