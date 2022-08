”Este o ipocrizie din partea UE să ceară românilor să economisească energie și gaz!… Mergem în contrasens”

Eurodeputata umanistă, Maria Grapini din Timișoara, membră în Grupul S&D, a atras atenția încă o data de ”duplicitatea și ipocrizia fără margini” a instituțiilor europene, în privința deciziei referitoare la reducerea cu 15% a consumului de gaz la nivelul Uniunii Europene. Europarlamentara reamintește, în context, că este vorba doar de o recomandare, nu de o obligație.

“Este o ipocrizie din partea UE să ceară românilor să economisească energie și gaz! Solidaritatea înseamnă să fie ajutată și România, nu numai să ajute! Eu am pledat tot timpul, mai ales că provin dintr-o familie săracă, pentru solidaritate! De altfel, eu am pus o întrebare în acest sens președintelui Comisiei Europene, dar și președintelui Consiliului European, și anume: ”De ce nu s-a pus problema solidarității când, spre exemplu, am ridicat problema potrivit căreia România are cei mai mulți copii în sărăcie sau cea privind faptul că țara noastră are cea mai proastă infrastructură în sănătate? De ce, în aceste cazuri, nu s-a creat un proiect de solidaritate? Nu este suficientă doar enunțarea unor sloganuri UE precum coeziune socială, solidaritate europeană, “nu lăsăm pe nimeni în urmă” etc, atâta timp cât, în cazul României, în abordarea unor probleme importante, UE nu și-a demonstrat solidaritatea”, a atenționat Maria Grapini.

Eurodeputata Grapini a criticat și prestația președintelui Klaus Iohannis, în Consiliul European, dar și a miniștrilor români de linie, în consiliile de miniștri ai UE, care nu au fost capabili să susțină, cu argumentele aferente, interesul național.

“Deși România a intrat mai târziu în UE, avem, iată, peste 15 ani de când suntem membri și ne confruntăm, din păcate, și acum, cu o dublă măsură în piața internă, atât în privința dublei calități a produselor, dar și a statului de drept!”, a subliniat eurodeputata.

Despre situația termocentralei Mintia, pe care statul român nici nu încearcă să o salveze, ci vrea cu tot dinadinsul să o vândă, deși este atât de multă nevoie de ea, în potențialul context al unei crize energetice, europarlamentara PUSL Maria Grapini a declarat:

„Eu din martie presez la nivelul UE să existe o politică energetică la nivel european și să fie prețuri accesibile, pentru că ce este accesibil pentru cetățeanul din Luxemburg nu este accesibil pentru cetățenii din România. Mergem din nou pe contrasens, Franța, Germania încearcă să ia anumite companii de stat, pentru a nu le vulnerabiliza. Nu înțeleg de ce din 2019 fac aceste scrisori pentru Mintia, nu înțeleg de ce se vrea vânzarea Mintia, o să o dăm pe nimic. De ce nu s-a răspuns Consiliului Județean, care a spus că vrea să o preia? E clar că Ministrul Energiei are o temă, vrea să vândă”, a spus Maria Grapini.

