Ești cadru didactic la UVT și vrei să obții un grant de 5.000 de lei? Iată ce trebuie să faci!

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este preocupată de identificarea și dezvoltarea celor mai avansate modele de creștere și evoluție transformativă a procesului de învățământ. În acest context, comunitatea UVT consideră că dezvoltarea unei viziuni instituționale asupra abordării procesului de învățământ este o direcție strategică prioritară a universității.

Astfel, în ultimii doi ani, a fost dezvoltat un model de instruire denumit Reflective – Collaborative Learning Model (RCL). Acest model reflexiv – colaborativ de instruire este încadrabil în paradigma învățământului centrat pe student și este dezvoltat prin combinarea a trei concepte educaționale (collective teacher efficacy, collaborative learning și reflexive learning) cu efect puternic asupra rezultatelor academice ale studenților. Obiectivul strategic al acestui demers este acela de a stimula învățarea de profunzime pentru studenții UVT. Pentru a implementa acest model reflexiv – colaborativ de instruire, UVT susține integrarea acestuia de către cadrele didactice din universitate printr-un sistem competitiv de Granturi Didactice RCL.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este preocupată de identificarea și dezvoltarea celor mai avansate modele de creștere și evoluție transformativă a procesului de învățământ. Prin UVT TEACHING BRAND comunitatea noastră și-a dezvoltat o viziune instituțională asupra abordării acestui proces, ca direcție strategică prioritară a universității, concretizată acum prin inovativul model reflexiv – colaborativ de instruire, pe care îl adoptăm prin acordarea competitivă a Granturilor Didactice RCL.”

Prima parte a acestui program s-a desfășurat anul trecut, iar în acest an competiția este finanțată prin proiectul „CNFIS-FDI-2021-0460 UVT – Teaching and learning brand: Reflective & Collaborative Learning into action” și presupune acordarea a 20 de granturi didactice în valoare de câte 5.000 de lei.

Aplicarea pentru obținerea celor 20 de granturi didactice se realizează prin depunerea unui proiect de activitate didactică utilizând modelul RCL (cu grupe mari sau grupe mici de studiu), urmând ca cele 20 de aplicații selectate să fie implementate în cadrul unei discipline ce urmează a fi predată în semestrul următor al anului universitar curent (sau în următorul semestru în care câștigătorul de grant didactic are activitate de predare).

