”Eu nu vreau să conduc Primăria Timișoara. Mașinile se conduc, nu administrația publică!” – interviu cu prof. univ. dr. Marius Craina, candidatul “Pro România” pentru funcția de primar al municipiului Timișoara

Domnule doctor, sunteți unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și iubiți medici din Timișoara. De ce vreți să renuntați la meserie și să intrați în politică? Credeți că e cel mai bun moment, acum?

Nu mi-a trecut niciodată prin cap să renunț la meseria mea de medic și nici să intru în politică. Medicina este viața mea și îmi place să cred că m-am născut pentru a face bine oamenilor din jurul meu. Pacientii mei îmi spun lucrul acesta, zilnic, de peste 30 de ani de când practic această nobilă meserie și mă bucură. Mă simt împlinit! Politică, știți la fel de bine ca și mine că nu am făcut niciodată, cel puțin la modul serios. Și nici acum nu o să fac pentru că nu asta mă interesează. Lumea e sătulă de politică și de politicieni. Eu am intrat în cursa pentru Primăria Timișoara ca să fac administrație. Administrația, în interesul cetățeanului, e tot ce mă interesează! Lucrez cu oameni de peste trei decenii și am fost director la Spitalul Judetean Timișoara, aproape 6 ani, unde am făcut administrație într-una din cele mai grele și complexe unități sanitare din România. Am bifat totul cu succes și nu mă sperie munca, atâta timp cât știu că oameni competenți vor face echipă cu mine. Mereu am știut să coagulez echipe, iar colegii mei au apreciat acest lucru.

Totuși, candidați la fotoliul de primar al Timișoarei din partea unui partid de stânga. Care sunt șansele, ca din această postură, să conduceți Primăria Timișoara? O alianță pe stânga poate că ar fi benefică și v-ar ajuta să capitalizați voturile?!

Vreau să vă spun un lucru: Timișoara are un potențial fantastic! În primul rând, eu vreau să fac echipa cu timișorenii, nu cu oameni politici sau partide. Nu mă pricep foarte tare la politică și nici nu am de gând să încep acum. Eu am o meserie și un loc de muncă! Ce știu sigur sunt trei lucruri. Indiferent că se va face sau nu o alianță, oamenii de stânga și mulți altii, care mă cunosc, vor veni altături de mine pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce am devenit. Și încă ceva: în ultimii 30 de ani, Timișoara a fost condusă numai de partide de dreapta. Așa arată Timișoara după trei decenii de experimente! Cu mult în urma unor orașe ca Oradea, Cluj, Alba Iulia! Și mă doare! Astăzi, oamenii vor o schimbare și mi-o spun peste tot, la toate întâlnirile la care mă duc ca sa discut despre proiectele mele pentru Timișoara – orașul în care am copilărit, m-am format ca medic, unde mi-am întemeiat o familie și am legat prietenii de-o viață. Și, poate cel mai important lucru: eu nu vreau să conduc Primăria Timișoara! Mașinile se conduc! Eu doresc să reprezint Primăria! Vreau sa o reprezint cu cinste, atunci când servesc cetățeanul! Așa cum fac, de peste 30 de ani, din postura de medic primar, șef de clinică și profesor universitar.

Sunteți optimist, ceea ce nu e rău deloc. La alegerile din această toamnă, după cum se văd lucrurile, va fi o luptă acerbă.

Mă bucur că există competiție. E bine pentru timisoreni, în primul rând, pentru că au dintre cine să aleagă. Competiția naște performanță, așa e și între medici. Pe de altă parte, vă mai spun un lucru: primăria nu este un proiect școlar! Primăria este pentru oameni maturi, care au făcut ceva în viață, care au făcut ceva pentru comunitate, care au o cariera solidă în spate. Nu pentru aventurieri, care acum se cațără pe nefericirea oamenilor și pe valul de ură împotriva clasei politice actuale. Da, pe buna dreptate, oamenii au toate motivele să fie nemulțumiți: e multă mizerie și minciuna în politica de azi. Și e așa e de ani de zile! Dar nu o să fiu niciodată de acord cu un discurs de genul “vechea clasa politică” e rea, iar unii sunt buni doar pentru ca sunt “noi”, adică imaculați, un soi de Alba ca Zăpada. Sa fim serioși! Timisorenii sunt oameni inteligenți și nu merg după astfel de fente, ca la fotbal. Oamenii nu mai pot fi păcăliți și duși cu zăhărelul, ca la circ. Timișorenii mă cunosc foarte bine! Știu cine sunt și știu ce am făcut până acum, în viață. Am trăit printre ei, am muncit în folosul lor și interactionez cu ei de peste 50 de ani, atât la spital cât și în toate mediile sociale. Știu ca nu sunt vreun aventurier, nici vreun conflictual și nici vreun circar. Cu atât mai puțin demagog!

Cu ce planuri intrați în lupta pentru Primăria Timișoara? Ce vreți sa faceti pentru comunitate?

În primul rând, am intrat în luptă ca să câștig și să fac administratie în numele oamenilor, nu politica! Sigur nu o să fac nici figurație pentru că sunt destui cei care, astăzi, joacă un teatru penibil și plâng pe umărul oamenilor. Pe mine nu o să mă auziți niciodată zicând că lumea trebuie să mă voteze. Exclus, așa ceva! Timisorenii sunt oameni inteligenți și știu să discearnă, și singuri, între propagandă, clișee, circ continuu și un om serios. Eu, încă de la bun început, le-am spus oamenilor, în toate întâlnirile mele, care este oferta mea administrativă pentru comunitate. De circa o lună de zile, de când am luat la pas cartierele Timișoarei, le repet aceleași lucruri, absolut realizabile și în care cred cu tărie: reconfigurarea sistemului de sănătate local, care astăzi este unul pavilionar, care ne crează numai probleme și datorită căruia se face turism cu ambulanța între sectiile aceluiași spital, ceea ce este inadmisibil. In acest context, am propus și construcția unui nou spital municipal, integrat. Tot în întâlniri, le-am propus oamenilor să dezvoltam sportul de masă, in special pentru copii, pentru că, nu-i așa, sportul înseamnă sănătate. Obligatoriu, cartierele Timișoarei trebuie revitalizate și aliniate, astfel încât să nu existe diferențe uriașe, în special de infrastructură și confort, în interiorul orașului. Astăzi, între cartiere, diferențele sunt uriașe! Am mai vorbit despre zone verzi, alei asfaltate, parcuri și străzi iluminate inteligent și chiar le-am propus să le cedăm, în administrare, spațiile verzi din perimetrul ansamblurilor rezidențiale, astfel încât să le înfrumusețeze, unitar și în colaborare cu un peisagist la municipalității. Uitati-va cum arată terenurile din fata blocurilor sau dintre imobile!? Aici, primăria s-a dovedit a fi un prost administrator! Le-am mai vorbit despre zone de promenada, picnic și divertisment la Pădurea Verde, despre acțiuni de diminuare a poluării urbane, despre un transport ecologic și reînnoirea parcului auto municipal. Și, nu in ultimul rând, despre siguranța stradală pentru ca oamenii vor să se simtă confortabil, în orice mediu social, fie ca sunt acasă, în parcuri sau pe domeniul public. Ideile au prins foarte bine la oameni! Am văzut că și contracandidatii mei au preluat din acestea, ceea ce ma bucură enorm.

Mă bucur enorm să văd că v-ati păstrat simțul umorului și ați rămas la fel de deschis…

Până la urmă, ca sa ieșim din zona asta serioasă și sa mai destind un pic atmosfera, vă mai spun un lucru: sunt singura persoana, dintre toti contracandidatii mei, care are pe viața, pe persoana fizică, titulatura de PRIMAR. Sunt medic primar! Deci, sunt obișnuit cu funcția. Sunt un om cerebral și cei care mă cunosc știu că nu ma las dus de val și că, în viața, m-am ghidat mereu după câteva principii simple: corectitudine, implicare și actiune. Și eu sunt cetățean al Timișoarei de peste 50 de ani, așa că știu exact care ar trebui sa fie profilul viitorului primar: soluții, viziune, echipă, proiecte și înțelepciune. Nu circ, nu manipulare ieftină.

