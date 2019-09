Eufonia Festival 2019: sunetul muzicii clasice se va auzi în comunitățile din vestul României

Eufonia Festival 2019 propune, în intervalul 16 septembrie – 4 octombrie, peste 30 de evenimente, incluzând recitaluri, concerte educaționale, masterclass-uri pentru tineri muzicieni și, în premieră, intervenții de terapie prin muzică. Sunetul muzicii clasice se va auzi în Timișoara, Jimbolia, Săcălaz, Șag, Ciacova, Urseni, Moșnița Nouă, Lugoj, Lipova, Reșița, Caransebeș, Băile Herculane, Sibiu, Sighetu Marmației, programul complex al acestei ediții plasând Eufonia ca unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică clasică din România. Eufonia Festival este născut din dorința Asociației Tribul Artistic de a contribui la dezvoltarea unei dimensiuni cultural-educative a regiunii Banat, dorind includerea muzicii clasice de cameră în circuitul cultural regional. „Anul acesta ne-am îndreptat atenția spre inițierea mai multor activități muzicale care vor duce, credem noi, festivalul mai aproape de comunitățile din vestul României. Această ediție propune peste 30 de evenimente, peste 30 de experiențe muzicale inedite!”, a anunțat Vlad Popescu, director artistic Eufonia. Cea de-a doua ediție a festivalului de muzică clasică de cameră Eufonia propune publicului larg concerte excepționale cu 15 artiști de renume internațional, care vor susține și ateliere de măiestrie pentru tinerii muzicieni: Suyeon Kang (vioară), Gareth Lubbe (violă), Vashti Hunter (violoncel), Simona Sindreștean (oboi), Marko Zupan (flaut), Martin Klett (pian), Dinu Mihăilescu (pian), Abel Tomas (muzică de cameră), Furiant Quartet (muzică de cameră), Stefan Hempel (orchestră de cameră), Angelica Postu (muzicoterapie), Kristin Guttenberg (training mental pentru artiști). „Adiacent activității educaționale, punctând masterclass-urile pentru tineri muzicieni și concertele educaționale, cred că una dintre cele mai importante realizări ale festivalului este înființarea Orchestrei de Cameră Eufonia, care va susține două concerte de mare clasă”, a mai menționat Vlad Popescu. Sub conducerea renumitului violonist german, Stefan Hempel, Eufonia Chamber Orchestra va susține două concerte importante: primul se va desfășura la Sala „Mihai Perian” a Liceului de Arte „Ion Vidu”, inaugurată în urmă cu 50 ani; cel de-al doilea eveniment este unul de strângere de fonduri pentru Băile Herculane, realizat în colaborare cu Asociația Locus, care luptă pentru salvarea patrimoniului arhitectural al acestei renumite stațiuni. Un alt eveniment de referință din programul acestei ediții are loc la Sighetu Marmației – concertul susținut de Furiant Quartet este dedicat victimelor comunismului, marcând trecerea a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, fiind organizat în incinta fostei închisori comuniste, azi devenită Memorialul Sighet. În cadrul festivalului vor avea loc și zece concerte educaționale interactive dedicate copiilor. Seria concertelor educaționale „The sound of classics – Sunetul muzicii clasice”, susținute în zona de vest a României și dedicate copiilor din clasele primare, urmărește dezvoltarea culturală în spații precum Jimbolia, Lugoj, Ciacova, Urseni, Moșnița Nouă, Caransebeș, Reșița. Cele 10 concerte educaționale sunt un mijloc de implicare activă în educația cultural-muzicală a tinerei generații, Eufonia susținând anual concerte interactive dedicate publicului tânăr. Sub egida Eufonia, la Timișoara va avea loc, în premieră, și o conferință de muzicoterapie. Eufonia este primul festival din România care integrează muzicoterapia în programul său, sub forma conferinței de muzicoterapie organizată de către Asociația Tribul Artistic alături de Angelica Postu, fondatoarea Asociației Române de Muzicoterapie – primul institut român pentru muzicoterapie și specialistă Spitalul „Charite” din Berlin. În cadrul acestei conferințe, Angelica Postu va aborda bazele muzicoterapiei, un domeniu încă neexplorat în România, apoi, timp de o săptămână, va lucra în județul Timiș cu copii cu afecțiuni grave și cu familiile acestora. Prima ediție a festivalului de muzică clasică de cameră Eufonia, a adus pe scena timișeană 7 artiști internaționali care au susținut 7 concerte, 6 cursuri de măiestrie și 5 concerte alături de cei 35 de tineri muzicieni participanți la masterclass-uri. Spațiile în care au fost susținute concertele educaționale au urmat îndeaproape dorința de a duce muzica clasică mai aproape de comunități ce necesită susținere: Margina, Jimbolia, Lugoj, Făget, Buziaș, Deva. Programul Eufonia Festival 2019: 18 septembrie, ora 10:00 – Concert educațional la Căminul Cultural, Beregsău Mare; 18 septembrie, ora 12:00 – Concert educațional Căminul Cultural, Săcălaz; 18 septembrie, ora 19:00 – Concert „The Sound of Classics” la Sala Barocă, Muzeul de Artă Timișoara; 19 septembrie, ora 09:15 – Concert educațional la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni”, Ciacova; 19 septembrie, ora 11:15 – Concert educațional la Căminul Cultural, Șag; 19 septembrie, ora 16:00 – Concert de muzică clasică de cameră la Penitenciarul Timișoara; 19 septembrie, ora 19:00 – Concert „The Sound of Classics” la Sala Orpheum, Facultatea de Muzică și Teatru; 20 septembrie, ora 19:00 – Concert cu participanții la masterclass-urile Eufonia 2019 la Biserica Mare, Jimbolia; 21 septembrie, ora 19:00 – Concert excepțional „The Sound of Classics” la Sala Capitol, Filarmonica „Banatul” Timișoara; 22 septembrie, ora 18:00 – Concert cu participanții la masterclass-ul de cvartet de coarde și vioară solo a artistului Abel Tomas la Basilica Maria Radna, Lipova; 23 septembrie, ora 18:00 – Conferință Muzicoterapie la Sala Parohiei Ortodoxe Iosefin; 24 septembrie, ora 09:30 – Concert educațional la Sala de Festivități a Parohiei Ortodoxe, Mosnița Nouă; 24 septembrie, ora 11:00 – Concert educațional la Căminul Cultural, Urseni; 25 septembrie, ora 18:00 – Concert cu participanții la masterclass-ul de vioară solo și ansamblu a artistului Stefan Hempel la Sinagoga Lugoj; 26 septembrie, ora 10:00 – Concert educațional la Liceul de Arte „Ion Vidu”, Sala „Mihai Perian”, Timișoara; 26 septembrie, ora 19:00 – „Eufonia Chamber Orchestra” – Concert Jubiliar dedicat Sălii „Mihai Perian”, Liceul de Arte „Ion Vidu”, Timișoara; 27 septembrie, ora 20:00 – Concert „Eufonia Chamber Orchestra” la Casino Herculane, Băile Herculane; 28 septembrie, ora 20:30 – Concert în aer în cadrul evenimentului „Lumina Unirii” organizat de Asociația 2021, Piața Unirii, Timișoara; 29 septembrie, ora 17:00 – Concert Furiant Quartet & Dinu Mihăilescu (pian) la Sala Oglinzilor, Sibiu; 30 septembrie, ora 19:00 – Concert „The Sound of Classics” la Sala Mitropolit „Nicolae Corneanu”, Caransebeș; 1 octombrie, ora 19:00 – Concert „The Sound of Classics” la Liceul de Arte „Sabin Păuța”, Reșita; 2 octombrie, ora 09:30 – Concert educațional la Liceul de Arte „Sabin Păuța”, Reșita; 2 octombrie, ora 13:00 – Concert educațional la Teatrul „Merlin” Timișoara; 4 octombrie, ora 10:00 – Concert educațional la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației; 4 octombrie, ora 18:00 – Concert Furiant Quartet la Memorialul Sighet, Sighetu Marmației.

