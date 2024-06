Eurodeputatul Maria Grapini a participat, sâmbătă, la prima ediție a Sărbătorii Sânzienelor, de la Castelul Salbek din Petriș!

Europarlamentarul Maria Grapini a participat, sâmbătă, în preajma solstițiului de vară, la prima ediție a Sărbătorii Sânzienelor, în incinta Castelului Salbek din comuna Petriș, județul Arad.

“Sărbatoarea Sânzienelor, care se sărbătorește, în calendarul ortodox, în 24 iunie, o țin de când eram copil, fiind fascinată de legendă.

De 27 de ani, de când am înființat Asociația Femeilor Antreprenor, am organizat șezătoare de împletit coronițe și am sărbătorit-o ca pe una dintre sărbătorile tradiționale frumoase.”

Cred că trebuie să transmitem mai departe, generațiilor tinere, frumoasele sărbători tradiționale, care, cred eu, fac lumea mai bună!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Asociația Castel Sablek a ținut să respecte tradiția și din punct de vedere culinar, servindu-se mâncăruri tradiționale. Au fost organizate ateliere de lucru pentru făcut plăcinte (învârtite), dar și de împletit coronițe din flori de sânziene. De asemenea, participanții au putut vedea și admira expozițiile organizate de Universitățile de Artă și Design din Timișoara și Cluj. Atmosfera a fost extraordinară și prin conceptul “ un artist, un pian și un țambal”, susținut de Cătălin Răducanu, înainte de sosirea alaiului de Sânziene.

Programul evenimentului a inclus, totodată, o serie de activități culturale și artistice, printre care s-au numărat: Expoziția „Pricoița Pădurenilor-Tehnologie și Estetică Ancestrală”, de la Muzeul Textilelor / Asociația Textile Heritage Preservation, Expoziția „Flora, fauna și legendele Văii Mureșului”, lucrări ale studenților de la Universitățile din Cluj Napoca și Timișoara.

În cadrul evenimentului, a avut loc deschiderea parcului de sculptură contemporană al Castelului Salbek, dezvelirea lucrării „Jilțul Judecății”, de Marius Ritiu – o intervenție artistică ce contribuie la recuperarea memoriei locului.

„Ne dorim ca acest eveniment să creeze o legătură puternică între publicul nostru, tânăra generație și castelul Salbek, acest loc încărcat de istorie și frumusețe. Patrimoniul construit al castelului este nu doar un monument de arhitectură, ci și un martor al vremurilor trecute, al poveștilor și al destinelor trăite aici. Sperăm ca, prin revitalizarea acestei sărbători, într-o manieră modernă, să insuflăm unui public cât mai larg și tinerilor respectul și dragostea pentru tradiții, dar și dorința de a păstra și a valorifica patrimoniul nostru cultural”, a declarat, la rândul său, Ana – Maria Mihăescu, președinta Asociației Castel Salbek

Sărbătoarea Sânzienelor la Salbek vizează conservarea biodiversității de pe Valea Mureșului, păstrarea obiceiurilor tradiționale care îmbogățesc patrimoniul cultural și crearea, totodată, de oportunități pentru generația tânără de artiști, oferindu-le o platformă pentru a-și exprima creativitatea.

