EuroInvent 2020. UPT participă cu 20 de invenții, proiecte de cercetare și programe

Universitatea Politehnica Timișoara are o participare consistentă la Salonul Internațional EuroInvent 2020, de inventică desfășurat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, care anul acesta are loc doar online, în perioada 21 – 23 mai 2020.

Organizatorii au fost copleșiți de numărul mare de înscrieri (peste 500, din 31 de țări), Universitatea Politehnica Timișoara fiind prezentă la eveniment cu 20 de invenții, proiecte de cercetare, programe educaționale, teze de doctorat, standuri didactice și chiar invenții de weekend.

În catalogul virtual, Universitatea Politehnica Timișoara participă cu următoarele proiecte:

1. W super absorbing air filter – Corneliu Birtok Băneasă;

2. Cylindrical multi-hollow briquette produced of ferrous pulverous waste – Hepuț Teodor, Crișan Eugen, Ardelean Erika, Socalici Ana, Ardelean Marius;

3. Analysis of the fluid dynamic behavior through the air collector following the installation of pressure outlets – Robert Bucevschi, Ana Socalici, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă;

4. DRIFT super-aspirating air filter – Corneliu Birtok Băneasă;

5. Educational program DEXTER’S laboratory – Corneliu Birtok Băneasă;

6. CP4 experimental stand-DEXTER Laboratory – Corneliu Birtok Băneasă, Tudor Dinu Ioniță, Adina Budiul Berghian;

7. Engine cylinder head experimental stand -DEXTER Laboratory – Adina Budiul Berghian, Robert Popa, Corneliu Birtok Băneasă;

8. Air by Corneliu – Weekend inventions – Corneliu Birtok Băneasă;

9. RoboFIH Team – Ovidiu Gelu Tirian ;

10. Power Steering – DEXTER Laboratory – Amalia Dascăl, Corneliu Birtok Băneasă;

11. Double table flywheel clutch and hydrotransformer-DEXTER Laboratory – Camelia Pinca Bretotean, Stanciu Andrei Marius, Corneliu Birtok Băneasă;

12. SeptoBirCor – Corneliu Birtok Băneasă ;

13. LPG fueling system for the car – DEXTER Laboratory – Sorin Aurel Rațiu, Corneliu Birtok Băneasă;

14. The attempt to traction of the insulation of the cable lay-ups from cars – Teodor Vasiu, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă;

15. Releu electronic de timp cu toate funcțiile uzuale – Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif, Deaconu Sorin Ioan;

16. Mechanical caliper – Nekula Fridrich, Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif;

17. DC linear voltage-sinusoidal signal variable frequency converter – Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif, Deaconu Sorin Ioan;

18. Device for measuring the large inner or outer diameters – Popa Gabriel Nicolae, Diniș Corina Maria, Popa Iosif;

19. Method for treatment of municipal solid waste incineration residues by stabilization/solidification into fly ash rock – Reinhold WÄCHTER, Ioana IONEL, Adina NEGREA;

20. Novel modular stack design for high PREssure PEM water elecTrolyZer tEchnoLogy with wide operation range and reduced cost PRETZEL – German Aerospace Center, Stuttgart, Germany Westphalian University of Applied Sciences, Gelsenkirchen, Germany Armines, France, Politehnica University Timisoara, Romania Adamant Composites Ltd., Greece GKN Sinter Metals Filters GmbH, Germany Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece Soluciones Catalíticas IBERCAT S. L., Madrid, Spain iGas energy GmbH, Germany.

