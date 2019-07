Europarlamentarul Maria Grapini a scos la vânzare clădirea Pasmatex din centrul Timișoarei

Europarlamentarul Maria Grapini a scos la vânzare clădirea țesătoriei Pasmatex din centrul Timișoarei și este hotărâtă să mute producția în afara orașului dacă va găsi un dezvoltator imobiliar dispus să intre în parteneriat pentru a construi în loc un hotel de cinci stele sau un bloc cu apartamente.

„Clădirea fabricii Pasmatex este pe piață ofertată. Vrem să dăm altă destinație terenului din centrul orașului. Terenul are 6.700 de metri pătrați, iar clădirea are 13.500 de metri pătrați. Cine va cumpăra are două avantaje: regimul de înălțime, greu de obținut în altă parte, și coeficientul de utilizare a terenului, foarte generos. Nu ne grăbim cu vânzarea. Noi funcționăm foarte bine. Nu poluăm, avem toate autorizațiile și tehnologii moderne“, a declarat, pentru Profit.ro, Maria Grapini.

În 2006, Pasmatex a cumpărat cu 1 milion de euro un teren în parcul industrial de lângă Timișoara în vederea construirii unei noi hale în care să mute producția din oraș. Grapini spune acum că nu mai vede rostul construirii unei hale în contextul în care sunt disponibile spații de închiriat.

„La o eventuală vânzare ne mutăm producția. Avem utilaje ușor de mutat. Când vom găsi un partener – fie pentru a face un hotel de cinci stele, fie o clădire rezidențială – noi ne vom muta într-o hală deja construită. Ne gândim la un parteneriat cu un investitor. Nu avem de gând să oprim producția. Și așa au rămas puține fabrici“, a adăugat europarlamentarul.

Imobilul în care funcționează Pasmatex a mai fost scos la vânzare și înainte de criză la un preț de aproape 10 milioane de euro. După ce în timp crizei, din 2010 până în 2015, afacerile țesătoriei au fost constant pe pierderi, influențate și de ruperea colaborării cu austriecii de la Triumph, în 2016, producătorul timișorean a intrat din nou pe profit, iar anul trecut a avut cel mai bun rezultat net din ultimul deceniu, adică 0,6 milioane lei, la fel și cifra de afaceri, care s-a situat la 11,2 milioane lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice.

În urmă cu câteva zile, dezvoltatorul belgian Speedwell a plătit către fondul de investiții New Century Holdings (NCH) circa 7,7 milioane de euro pe terenul de circa 15.000 de metri pătrați al fostei fabrici de pălării Platim, amplasat chiar peste drum de Pasmatex. Dacă ținem cont de această tranzacție, terenul țesătoriei deținute de Grapini ar valora circa 3,5 milioane euro, mult sub așteptările de dinainte de criză ale proprietarului.

