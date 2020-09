Europarlamentarul Vlad Botoș, noul raportor pe tema Capitalelor Culturale Europene, consideră că titlul acordat Timișoarei se poate dovedi un adevărat succes doar cu Dominic Fritz primar

Vlad Botoș, europarlamentar USR PLUS, a devenit noul raportor din partea grupului Renew Europe pe tema Capitalelor Culturale Europene, în intervalul 2020-2033. Pe lângă acest lucru, el mai este, încă de anul trecut, în Comisia pentru Cultură și Educație (CULT) a Parlamentului European.

Botoș a comentat numirea sa marți, 8 septembrie, printr-un comunicat de presă. „Cultura joacă un rol important în viața noastră și cred că toți ne dăm seama de aceasta. Cu toții am conștientizat asta, mai ales în perioada în care am stat închiși în case. (…) Cultura este unul dintre domeniile care sunt în principal atributul statelor membre. Ca urmare vedem diferențe uriașe între țări cu privire la importanța și, evident, finanțarea culturii. Tocmai de aceea proiectele care au impact asupra vieții culturale sau educației din România îmi atrag atenția în mod deosebit. Acesta este motivul pentru care am cerut (și am obținut), să fiu raportor din partea grupului Renew Europe pentru raportul privind Capitalele Culturale Europene pentru anii 2020-2033”, transmite acesta.

Dat fiind că Timișoara trebuia, inițial, să fie Capitală Culturală Europeană în anul 2021, pregătirile, în mod normal, ar trebui să fie aproape de final. Mai mult, Comisia Europeană a propus amânarea acestui titlu în cazul Timișoarei pentru 2023, din cauza pandemiei de COVID-19 și, deci, imposibilitatea orașelor desemnate în 2020 să își manifeste acest titlu. Cu toate acestea, Vlad Botoș, după ce a consultat mai mulți oameni de cultură din Timișoara, consideră că orașul de pe Bega încă nu este pregătit, dar poate să fie până în 2023, dacă se schimbă actuala administrație locală.

„Din câte am înțeles în urma discuțiilor cu mai mulți oameni de cultură implicați în acest proiect din Timișoara, aceste pregătiri sunt abia în faza de început, lipsind chiar și infrastructura culturală care să poată permite orașului să se ridice la înălțimea așteptărilor. (…) Sper ca Timișoara să aibă o nouă administrație până atunci (2023 – n.r.), în frunte cu Dominic Samuel Fritz și să poată finaliza pregătirile pentru a beneficia din plin de toate avantajele pe care le poate aduce titlul de Capitală Culturală Europeană”, menționează europarlamentarul USR PLUS.

Botoș asigură că în Comisia pentru Cultură și Educație din Parlamentul European se va încerca finalizarea cât mai rapidă a rapoartelor, pentru a putea fi dată undă verde propunerii de reprogramare a desemnării titlului orașelor incluse în proiect.

„Sunt, evident, deschis propunerilor care vin din partea oamenilor de cultură din Timișoara și voi încerca să susțin părerile lor în ce privește acest proiect, așa cum am susținut la nivel european și nevoia amânării cu doi ani a evenimentelor programate. Doar colaborând și discutând cu specialiștii din diferite domenii vom reuși să reprezentăm cu bine interesele României și să o ridicăm la nivelul la care ar trebui să fie. Trebuie să ne facem bine!”, încheie europarlamentarul.

