Eveniment inedit, miercuri, chiar de Crăciun, la Gara de Nord Timișoara

Eveniment inedit, miercuri 25 decembrie, chiar de Crăciun, la Gara de Nord Timișoara. Sub sloganul ”Start to love trains, you don’t need a ticket, come on!” va avea loc expoziția de trenulețe și va ține până în 26 decembrie, la ora 21.00.

”Astăzi tocmai ce a sosit de la Trains-addicted, prietenii noștri de la Cluj EA-ul simetric. În săptămâna care a trecut a fost livrată și a două parte a șinelor PECO, având un total de peste 250 m de sine la dispoziție am început timid partea a 2-a a dioramei, cei prezenți vor vedea ce se conturează, și vor putea admira ultimele apariții CFR/HO”, atenționează Diorama, organizatoarea manifestării.

Comentarii

comentarii