Accidentul în care au fost implicate nu mai puţin de opt maşini a avut loc în jurul orei 3.00 la câţiva kilometri de urcarea pe şoseaua de mare viteză de la Remetea.

O masina cu trailer si remorca ce transporta autoturisme a fost izbita din spate de un Volkswagen Sharan. In urma impactului, masina aflata pe ultima remorca s-a rasturnat in mijlocul drumului, iar Sharanul a fost proiectat intr-unul din parapetii autostrazii. O femeie aflata pe scaunul din dreapta a ramas incarcerata.

Soferii abia s-au dezmeticit si au iesit din masini sa vada ce s-a intamplat cand, dupa doar cateva clipe, conducatorul unei dubite care la randu-i transporta 2 masini cu un trailer a observat prea tarziu ce se intamplase si n-a apucat sa franeze. A lovit in plin masina cazuta de pe prima remorca, ce era cu rotile in sus in mijlocul soselei. In urma izbiturii, aceasta a mai fost rasturnata inca o data si s-a intors inapoi pe roti.

Un echipaj de la descarcerare a recuperat-o din Sharan pe femeia ranita, care a fost transportata la spital pentru ingrijiri si investigatii. Soferii si ceilalti ocupanti din masinile implicate in accident au scapat doar cu o sperietura zdravana.

Politistii si pompierii s-au chinuit apoi aproape o ora sa degajeze soseaua. Pentru un timp, agentii rutieri au lasat participantii la trafic sa treaca mai departe pe banda de rezerva.

In total, 8 masini au fost mai mult sau mai putin avariate, pentru ca au avut de suferit si autoturismele care erau transportate.

Sursa: opiniatimisoarei.ro