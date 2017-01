O postare pe Fecbook a arătat cum poți face legea la Buteni. Sergiu Vasilescu a postat un filmuleț de o cruzime deosebită: pitbull-ul unui bărbat aproape omoară un câine care păzea și el în câmp câteva materiale.

Nici intervenția a două persoane par a nu-l putea salva pe bietul cățel din gura pitbullului. Conform mesajului lui Vasilescu, pitbubull-ul a omorât la Buteni mai multe animale. „Gunoiul asta uman, sub specia asta lipsita de evolutie omoara cu pitbull-ul lui zeci de pisici si zeci de caini. E din Buteni, Jud. Arad. Aici e dovada la ce face nebunul si e in libertate. Ce parere aveti? Politia din Buteni umbla martora la atrocitatile facute de debilul asta mintal. Se numeste Stepan Ionel. (Am primit video si poza, nu eu le-am filmat. Raspund cu intarziere la mesaje, nu am internet unde sunt acum. Oricine are permisiunea mea sa copieze sau sa foloseasca acest video si pozele.)”, spune Sergiu Vasilescu pe contul său de socializare.

Zeci de persoane au comentat filmulețul. Aproape toți cer implicarea Poliției, care se pare că și la Buteni, ca și în alte comune, îi lasă pe unii șmecheri să facă legea: „Georgeta Neli Auth: Sa dea Dumnezeu sa te omore si pe tine Criminal nenorocit”; „Margi Ra'Luk: Dumnezeule mare....din suflet ma rog sa mori exact la fel....nimeno nu a dus filmarea la politie????”; „Cristian Valan: In loc sa comentati aici, inaintati filmarea pe adresa politiei jud.arad”; „Maneran Daniel Andrei Pe baza imaginilor Politia ar trebui sa se autosesizeze din OFICIU!!!!”; „Luci Piticu: ian tr si la Mircea Braiti sa vadă ce gunoaie are an buteni sp sa sesizeze el poliția ca doar ai primar !!!”; „Ianisa Barbu: Vai ce tâmpiți rușine anumiți romani își merita soarta 😑 😑acum i-am dat cerere de prietenie la nebun sa vad dacă se poate ceva sa vad dacă îl pot minți "organizând o lupta "și asa poate îmi da adresa și vo zic ...tui mama lui de Neanderthal”; „Lary Laryssa: Cine- i gunoiul asta????!!!! Prindeți- l si băgați- l in spital bată- l Dumnezeu si pe el si familia lui!!!! Ofer recompensa !!!!!!!!!!!!!”; „Dumitru Anca Ioana: Amaratul ala statea in camp in frig,fara un cotet bun sa pazeasca cateva materiale:( a mai avut ghinionul sa intalneasca si astfel de oameni:( mai traieste, stie cineva? Trebuie dus la veterinar :(”; „Anda Cristina Manciu: Pușcăria să îi înghită pe toţi!!!!!!”; „Loredana Iftimoaia: Criminalul”, etc.